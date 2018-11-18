Алина Загитова на показательных выступлениях в Москве удивила зрителей образом Лары Крофт

В воскресенье, 18 ноября, в Москве прошли показательные выступления фигуристов после Гран-При России. Один из самых ярких номеров представила олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Она откатала свой показательный экспериментальный номер в ярком образе знаменитой Лары Крофт, героини компьютерной игры "Расхитительница гробниц" - кожаных штанах, косухе и черном топе.

Tomb Raider: Лара Крофт Русский трейлер .

Для полноты образа даже были ремни как у кобуры пистолетов - главной детали "Расхитительницы гробниц". Чем еще больше стала похожа на актрису Алисию Викандер, которая сыграла в новом фильме серии в 2017 году.

Начало выступлений Алины Загитовой в Москве.Фото: REUTERS

В начале номера Алина Загитова "Крофт" скидывает с себя куртку, оставаясь без нее до самого конца номера. При этом, в Москве Загитова изменила детали своего выступления - раньше она, например, в Германии немного сыграла на публику, когда возвращаясь за курткой в конце номера она ладонью закрыла ближайшую к ней телевизионную камеру. Но сейчас же просто вернулась за кожанкой на плече и в финале выступления улыбнулась хищной кошачьей улыбкой.

Впервые зрители Гран-При увидели образ Загитовой в Хельсинки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зал взорвался аплодисментами. Как и до этого на прошлом выступлении Загитовой на турнире серии Гран-При в Хельсинки. Финские болельщики тоже встретили овациями это появление Алины.

Финал выступления Алины - с кожанкой на плече и яркой улыбкой на лице.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что Алина Загитова выиграла в этом сезоне два этапа Гран-При и обеспечила себе место в финале соревнований. Он пройдет 5-9 декабря в Ванкувере.