"Огненный вал" под песню "Катюши" для гитлеровцев

На официальном сайте Минобороны России в преддверии Дня Ракетных войск и артиллерии опубликован специальный историко-познавательный раздел с уникальными архивными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Открывает подборку документов Приказ заместителя Народного Комиссара Обороны Союза ССР от 31 октября 1944 года № 215, с объявлением об установлении ежегодного праздника "Дня Артиллерии". Дату выбрали не случайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в кровопролитных уличных боях. Результатом массированной артподготовки, проведенной 19 ноября стало широкомасштабное наступление частей Красной Армии на этом участке фронта.

Дату выбрали не случайно: осенью 1942 года артиллерийские части внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы

Интерес любителей истории представляют опубликованные документы о формировании и боевых действиях летом 1941 года первой специальной батареи установок для реактивных снарядов, возглавляемой капитаном Иваном Флеровым. Установку, чьи снаряды издавали при залповом огне характерный вой, наши артиллеристы назвали по-домашнему ласково – "Катюшей".

Впервые этот вид оружия был применен 14 июля 1941 года на Западном фронте: пять "Катюш" под командованием Ивана Флерова дали залп по живой силе и боевой технике противника на станции Орша. Батарея попадет в окружение у деревни Богатырь Смоленской области: израсходовав весь боекомплект, капитан отдал приказ подорвать установки, устройством которых интересовались в Берлине. За этот подвиг капитан Иван Флеров был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Награда вместе с орденской книжкой была передана его супруге на хранение, как память о погибшем муже. В 1995 году, указом президента, Иван Флеров будет удостоен звания Герой Российской Федерации.

Израсходовав весь боекомплект, капитан отдал приказ подорвать установки

За этот подвиг капитан Иван Флеров был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени

К концу Великой Отечественной войны на вооружении Красной армии было уже порядка 10 000 "Катюш". Для них летом 1944 года была разработана инструкция по организации тактического артиллерийского приема – "огневого вала": мощная лавина огня артиллерийских взрывов шириной до 300 метров буквально выжимала с позицией гитлеровцев, а замешкавшихся хоронила там навсегда. При необходимости, наши артиллеристы могли накрывать позиции немецких пехотинцев дважды, буквально перепахивая вражеские укрепления. "Песню" реактивных снарядов "Катюш" немцы называли - "дыханием смерти".

Среди архивных материалов – уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге. В разделе размещена докладная записка командования 124-й отдельной стрелковой бригады Военному Совету 62-й армии от 15 октября 1942 года с ходатайством о переименовании острова Спорный на Волге в Сталинграде в остров Артиллеристов.

На этом острове, в разгар ожесточенных боев за Сталинград, размещались огневые позиции артдивизиона, орудия которого под непрекращающимся вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников Сталинграда. Для многих артиллеристов именно этот клочок суши стал местом упокоения.

Артиллерия в Ясско-Кишиневской операции

Артиллерия в Ясско-Кишиневской операции

Артиллерия в Ясско-Кишиневской операции

Также на сайте Минобороны России можно почитать доклады командиров артиллерийских частей о боевом опыте и подвигах артиллеристов в Ясско-Кишиневской операции. Впервые публикуются фронтовые снимки из альбома боевой деятельности 320-го гвардейского минометного полка, батареи 349-го и 457-го гвардейских минометных дивизионов на огневой позиции.