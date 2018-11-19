"Автобусы добра" проехали по городам России и собрали 600 кг вещей для нуждающихся

Белый фургон с ярко-красными надписями «Автобус добра» ехал по Москве. Он собирал теплые вещи, продукты, предметы гигиены - все что нужно людям, чтобы пережить зиму.

Акцию «Обычное дело» провели волонтеры движения DaDobro.com. Они заранее оповестили десятки офисов и компаний столицы о сборе вещей для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В течение нескольких недель сотрудники приносили эти вещи и упаковывали их в пакеты, коробки. А в назначенный день, 15 ноября, на маршрут вышел "Автобус добра", чтобы собрать посылки.

"Автобус добра" колесил по Москве, собирая подарки для людей в трудной жизненной ситуации

Такой же микроавтобус, только синего цвета, курсировал по проспектам и набережным Санкт-Петербурга. К акции присоединились также Калининград, Нижний Новгород, Петровск, Вологда, Владивосток.

– Акция проходила в будний день, да и назвали мы ее очень буднично – «Обычное дело», – говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «ДаДобро». – Тем самым мы, волонтёры, хотели подчеркнуть, что никакого подвига для себя в этой акции мы не видим. Это ведь так естественно: помочь человеку, у которого нет возможности купить теплую одежду, пережить холодную зиму… Единственное, чем мы можем гордиться, – огромное число единомышленников, друзей, которых мы обрели в ходе этой акции и которые точно так же считают помощь ближнему самым что ни на есть обычным делом.

По первым подсчетам, в результате акции «Обычное дело» удалось собрать не менее 600 кг гуманитарной помощи.

Так проходила акция в КалиниградеФото: материалы пресс-служб

Последней точкой московского маршрута акции стал склад центра культурных, социальных и благотворительных проектов «Дом друзей». В других городах партнерами DaDobro в акции «Обычное дело» также выступили фонды, специализирующиеся на адресном распределении гуманитарной помощи. В Калининграде вещи получат подопечные семьи благотворительного фонда «Крылья Помощи», а в Нижнем Новгороде – сразу два региональных фонда, «Милосердие» и «Серафима». В Вологде раздавать вещи будет Центр социальной помощи семье и детям, а в Петровске Саратовской области поддержку получать семьи с особенными детьми – подопечные фонда «Я есть».