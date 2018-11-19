«Великие имена России»: Пушкин и Невский пока - не в числе лидеров

За первую неделю финала конкурса по выбору имен для аэропортов «Великие имена России» приняли участие почти 850 тысяч россиян. К полудню 19 ноября на сайте и в соцсетях проголосовали почти 660 тыс. человек, по телефону «горячей линии» - более 50 тыс. человек, в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 130 тыс. обработанных анкет, заполненных вручную. Отдельные результаты голосования весьма удивительны.

Главная интрига конкурса уже обозначилась – «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани, Михаила Лермонтова – в Пензе и Минеральных Водах, Сергея Королева – в Самаре и Москве (Внуково).

Кому достанутся имена? По условиям конкурса, его присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении. Если бы итоги голосования подводились уже сегодня, имя российского императора получил бы аэропорт Пулково (за Петра Первого в Санкт-Петербурге отдано 51 % голосов, в Астрахани - 42 %, в Воронеже - 31%), великого русского поэта – аэропорт Пензы (за Лермонтова там отдано 76% голосов против 60% в Минеральных Водах), основоположника советской космонавтики – аэропорту Самары (в Самаре за Королева проголосовало 62 %, на 14% больше, чем в Москве).

Обратим внимание, что имена нескольких легендарных для нашей страны личностей, которые по итогам соцопроса назвало большинство респондентов сразу в двух или более регионах, безусловные позиции лидеров занимают только Александр Суворов – в Ставрополе, Валерий Чкалов в Нижнем Новгороде а Дмитрий Менделеев – в Тюмени. За них голосует абсолютное большинство участников финального голосования. Однако парадоксально выглядит непопадание в лидеры финального голосования таких прославленных имен как Георгий Жуков, Александр Пушкин, Александр Невский. На данный момент они не вышли на первое место ни в одном из регионов, которые выдвинули их.