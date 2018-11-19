Швеция - Россия: На кону спокойствие и лишних 1,5 млн евро

Сборная России во вторник 20 ноября проводит заключительный матч в этом удивительном для нее 2018 году. За несколько месяцев команда Станислава Черчесова преодолела путь от полных неудачников до героев страны. Хорошо бы не профукать все это в последней игре со Швецией, где на кону - первое место в своей группе Лиге наций, и хорошее настроение перед жеребьевкой Евро-2020.

А что дает России это первое место в группе?

Деньги, славу и право на ошибку. УЕФА месяц назад поднял премиальные за участие в Лиге наций. Как известно, весь этот турнир состоит из четырех по силе дивизионов - Лиги А, Лиги В, Лиги С и Лиги D. Мы сейчас играем во втором из них - Лиге В. Только за участие в ней сборной России получит 1,5 млн. евро. Но если выиграем, то получим еще столько же, а 1,5 млн - это та сумма, за которую стоит попотеть.

С деньгами все понятно. Теперь со славой. Выиграв Лигу В, мы выйдем в Лигу А, а там не только премиальные выше (2,25 млн только за участие), но и соперники другие - Англия, Франция, Испания... Смотреть будет интереснее, и на билетах можно заработать больше.

И последнее - право на ошибку. В следующем году сборной России надо будет пробиваться на Чемпионат Европы 2020 года. Но если вдруг мы провалим отбор, у нас останется еще один шанс - вместе с тремя другими лучшими командами Лиги В, не попавшими на Евро-2020, мы разыграем еще одну путевку. Не дай бог, конечно, чтобы нам понадобилась такая возможность, но пусть будет.

А мы можем выиграть у шведов?

Строго говоря, нас устроит и ничья, но и выиграть в Стокгольме вполне реально.Сборные России и Швеции считаются равными по силе командами, и мы и они - четвертьфиналисты ЧМ-2018, а первый матч закончился вничью 0:0. Правда, на команду Черчесова обрушился вал травм. Головин, Черышев и Марио Фернандес на больничном, не сыграет Зобнин, «сломались» Рауш и Кудряшов... Пришлось даже в срочном порядке вызывать на подмогу Дзюбу, который оставался лечиться в Москве.Капитан примчался в Стокгольм в воскресение. И тут же расставил все по местам: «Со Швецией в первые 15-20 минут точно будет непросто, а там нужно будет гнуть свою линию. Точно нельзя играть на ничью, потому что это очень опасно».

Кто там у шведов самый опасный?

Но и у шведов есть проблемы. В матче против России может не сыграть защитник «МЮ» Виктор Линделеф. Самый дорогой на данный момент игрок шведской сборной (25 млн. евро) три дня в матче против Турции назад получил травму бедра и был заменен в перерыве. А больше звезд первой величины у соперников нет. Тот же Златан Ибрагимович вот уже два года смотрит матчи сборной только по телевизору.

Лига наций.

Группа В2

Команда И О

Россия 3 7

Швеция 3 4

Турция 4 3

20 ноября, 22:45. Швеция - Россия. Первый канал.