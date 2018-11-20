Борьба за здоровье, экологический шантаж или нечестная конкуренция

Кризисные ситуации и чрезвычайные происшествия, к сожалению, время от времени происходят. Конечно, каждый случай уникален, имеет свои особенности и причины. Но в последнее время все чаще проявляется одно неприятное сходство - почти любой такой инцидент разные группы влияния используют для манипуляций, создания социальной напряженности и лоббирования решений в интересах конкретных лиц. Часто для этого используется экологическая тема, а продвижение нужных идей происходит через информационные вбросы, распространяемые с помощью интернета. Какие риски это несет? Как отделить правду от вымысла? И можно ли в таких случаях найти компромисс между интересами граждан, бизнеса и экономики страны в целом?

ЭКОЛОГИЯ - НА ПЕРЕДОВОЙ

За примерами далеко ходить не надо. Мусорный кризис в Подмосковье собрал десятки тысяч неравнодушных граждан, озабоченных здоровьем своих семей. Причем активисты выступали как против полигонов, так и против строительства мусоросжигающих заводов, но не отвечали на вопрос, что делать с тысячами тонн ежедневно производимых столицей отходов. Совсем недавний пример - Владикавказ, где жители требуют закрыть местный завод «Электроцинк», на котором недавно произошел пожар. Но чего здесь больше: реальных проблем или специально раздутого ажиотажа, призванного удовлетворить чьи-то политические или бизнес-интересы?

- По экологической теме очень легко людей вывести из равновесия, - заявил в эфире Радио «КП» политолог Сергей Михеев. - Простейшие технологии. Когда вам говорят, что ваше здоровье и жизнь в опасности, что вы дышите отравленным воздухом и пьете отравленную воду, а ваши дети станут инвалидами - все, моментально ломается барьер критического восприятия. Дальше разумными доводами можно не пользоваться, а просто собирать массы на любой протест. Потому что дети - это святое.

По словам эксперта, в каждом конкретном случае нужно разбираться, кому выгодна эскалация социальной напряженности. То ли это местная политическая конкуренция, то ли борьба бизнеса, то ли прослеживается влияние иностранных структур, заинтересованных в раскачке ситуации внутри России.

«Проведение акций – затратное дело. Необходимо закупать полиграфию, реквизит, а иногда и оплачивать услуги статистов». Автор фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/PhotoXPress

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВБРОСЫ И НАГНЕТАНИЕ ПАНИКИ

Наиболее простой и удобный способ достучаться до максимального числа людей - это интернет. В частности, новостные порталы и социальные сети. Этим и пользуются организаторы митингов, чтобы собрать нужную им аудиторию.

- Это реалии современного мира, - констатирует политолог Игорь Рябов. - Информационные технологии позволяют очень быстро распространить нужное видео. А затем оно оказывается на страницах новостных порталов. Как правило, люди не успевают разобраться, что случилось. Манипуляторы очень легко пользуются этим, чтобы создать и раздуть любую проблему.

По словам эксперта, технология не нова. К примеру, многие СМИ сейчас используют сведения, поступающие от обычных людей. Например, видео происшествия, снятое на смартфон. А чтобы успеть выдать его в качестве эксклюзива, подчас выпускают непроверенную информацию. В будущем ее могут несколько раз опровергнуть, но манипуляторы уже достигли своей цели. Первой новости всегда доверяют больше.

- Такая история с точки зрения раскачивания экологического протеста была этим летом в Крыму, - рассказывает Рябов. - Там были объективные проблемы, связанные с засухой, испарением водоотстойника вокруг завода «Крымский титан», который находится в Армянске. Но вокруг этого стала вбрасываться непроверенная информация и нагнеталась паника среди населения города. Рассказывали, что там коровы и овцы дохнут и что есть опасность для здоровья людей. Все раскручивалось за счет фото- и видеоконтента, за счет специально отправленных туда блогеров, которые продавали этот контент информационной службе одного из крупных СМИ. При этом ученые почти сразу сказали, что, несмотря на некоторые испарения химических соединений, не было никакого риска для жизни, никто не умер и никто не заболел.

- Таким нагнетателям паники все равно, какой повод использовать, - дополняет Сергей Михеев. - Сегодня это массовое убийство, завтра - теракт, послезавтра - массовое ДТП, а потом снова какая-нибудь экологическая проблема. Но занимаются этим, к сожалению, примерно одни и те же люди.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!

Как правило, провокаторы пользуются недоверием, которое сложилось между чиновниками, крупным бизнесом и обществом. Чтобы не допустить эскалации конфликта, и властям, и предпринимателям нужно быть более открытыми для граждан. Тогда многие проблемы можно решить превентивно. А у провокаторов не станет благодатной почвы для разжигания вражды.

- Очень часто такие ситуации возникают из-за информационного вакуума, - уверен Сергей Михеев. - Это претензия и к государству в целом, и к местным органам власти, и к собственникам отдельных предприятий. Они должны больше работать с общественностью, давать больше информации и экспертизы. Там, где государство или частный собственник этого не делают, возникают эти псевдоборцы за народное благо. Надо работать умнее, упреждать подобные ситуации. А не ждать, когда они возникнут, и потом бороться с последствиями.

«Активисты на акциях протеста ради яркой картинки, как правило, придумывают разные костюмированные перформансы». Автор фото: Владимир МАШАТИН/PhotoXPress

По словам политолога, что-то подобное сейчас произошло в Северной Осетии. Пожар на крупнейшем предприятии Владикавказа, где работают почти 2000 человек, спровоцировал нездоровую активность местных политических сил. И теперь они ратуют за закрытие завода, который якобы наносит серьезный экологический вред городу, и даже хотят обращаться за помощью к президенту России.

- Протесты там были и раньше. Несколько лет назад группа местных женщин проводила митинги из-за того, что цинковый завод якобы заражает радиацией их детей, - говорит Игорь Рябов. - Тогда местные власти, руководство УГМК, которая владеет заводом, сделали объективные научные исследования. И выяснили простую вещь. Что радиация была и до завода. Она фоновая - от гор. Провели несколько конференций, все осветили и открыто объяснили. И никаких выступлений больше не было.

Как поясняют в компании, в модернизацию производства и развитие социальной инфраструктуры в регионе выделяются значительные средства. Но активисты эти доводы не воспринимают. По мнению политологов, за требованиями закрыть завод стоят действия различных групп влияния. Они нацелены на перехват власти в регионе. При этом, преследуя свои цели, активисты почему-то забывают, что завод является крупнейшим налогоплательщиком региона, а его закрытие приведет к тому, что почти 2000 работников и члены их семей окажутся без средств к существованию.

- Чем пользуются эти деструктивные активисты? Чувствами людей, которые считают, что государство их топчет, что бизнесменам до них дела нет. Вот на эту почву и ложатся все эти эмоциональные призывы, - говорит Сергей Михеев. - И государство, и бизнес должны переосмыслить концепцию отношений с обществом. Эту дистанцию надо сократить. Надо понять, что Россия - другая страна. Нам нужна достаточно патерналистская концепция. Чтобы люди чувствовали, что их слышат, что с ними считаются. И даже с точки зрения бизнеса дешевле будет общаться с людьми, чем потом разруливать те проблемы, которые разные безответственные лица будут создавать.

КОМПРОМИСС ВМЕСТО ИСТЕРИКИ

Подобные конфликты в конечном итоге не только создают политическую и социальную напряженность. Они отражаются на экономике страны, инвестиционной привлекательности региона и на дальнейшем развитии бизнеса.

- Конечно, не надо и в другую крайность ударяться. Мол, все эти экологические протесты исключительно на пустом месте созданы. Это не так. Мы с вами имеем право требовать информации по поводу состояния окружающей среды, тех или иных предприятий, как на нас она отразится, - считает Сергей Михеев. - К примеру, ситуация с утилизацией мусора в Московской области действительно непростая. Там есть большое количество вопросов, которыми нужно заниматься.

Но, как считает эксперт, при этом нужно находить точки соприкосновения между властями, бизнесом и гражданами. А не идти на поводу у некоторых экологов, которые критикуют любые предложения чиновников, но при этом ничего не предлагают взамен. Как будто, если запретить полигоны и в то же время не разрешать строить мусоросжигающие заводы, проблема разрешится сама собой. Наоборот, она только ухудшится.

- Многие из этих экологов лукавые, - уверен Сергей Михеев. - Например, на том же Урале сейчас идут протесты против строительства новых предприятий. Но больше всего загрязняют окружающую среду как раз старые предприятия, построенные в советское время, с совершенно другими экологическими нормами, на которых огромное количество оборудования, которое все свои сроки выработало. То есть на самом деле этим людям экология до лампочки. Они просто блокируют инвестиции в развитие, не хотят технологического переоборудования. И в этом случае просматривается либо некое влияние из-за рубежа, либо нечистоплотная конкуренция. Потому что налицо противоречие. С одной стороны, мы говорим - надо развивать промышленность, создавать рабочие места. С другой - давайте закроем этот завод или давайте не будем строить этот завод. И как это сочетать? Где люди будут работать? Вот здесь надо искать работающий, но разумный компромисс, а не ввергать людей в истерику.

По мнению экспертов, гражданам нужно быть внимательными и всегда скептически относиться к разного рода движениям и призывам. Риск быть вовлеченным в чужие политические игры и бизнес-войны очень велик. Но и властям вместе с бизнесом необходимо более активно работать с населением, быть открытыми и готовыми ответить на волнующие людей вопросы.

- Технология лжи в наше время уже отработана, - говорит Игорь Рябов. - Теперь своя технология должна появиться и у правды.