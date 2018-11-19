Пособие по безработице вырастет почти вдвое

Правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год. Постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации. С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице будет составлять 1,5 тысячи рублей, максимальная - 8 тысяч рублей. Таким образом, размер пособия вырастет почти вдвое. В этом году минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, а максимальная - 4,9 тысячи рублей. В постановлении также говорится, что величина пособия для признанных безработными граждан предпенсионного возраста составит от 1,5 тысяч до 11280 рублей.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России сейчас составляет 0,9 % от численности экономически активного населения.

Медведев также подписал распоряжение правительства, которое устанавливает размер повышения тарифов ЖКХ на 2019 год. В следующем году плата за коммунальные услуги во всех регионах будет повышена дважды: в январе тарифы проиндексируют на 1,7%, в июле повышение составит от 2 до 4,8% в зависимости от региона. Как говорится в распоряжении,. во втором полугодии сильнее всего тарифы ЖКХ вырастут в Москве (на 4,8%), Санкт-Петербурге (на 4,5%), Дагестане (на 3,8%), Подмосковье (на 3,6%) и Тульской области (на 3,5%).