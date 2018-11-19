Сирийский опыт с видом на реку Ганг: Начались российско-индийские двусторонние учения «Индра-2018»

Сегодня на полигоне 31-ой бронетанковой дивизии "Белые тигры" "Бабина", расположенном на территории штата Уттар Прадеш (Индия), прошла официальная церемония открытия совместного российско-индийского учения "Индра-2018".

"В учении, которое продлится 10 дней задействованы 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил России и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на бронетехнике, которую на период предоставила им принимающая сторона", - сообщили в Минобороны России.

Начались российско-индийские двусторонние учения «Индра-2018»Фото: Минобороны РФ

В ходе тактических маневров российские военнослужащие совместно с подразделениями индийской армии будут оттачивать боевые навыки против условного противника, который будет себя вести, как сирийские террористы. В ходе учений военнослужащие должны будут не только обезвредить вооруженных бандитов, но и обеспечивать безопасность мирного населения.

В ходе тактических маневров российские военнослужащие совместно с подразделениями индийской армии будут оттачивать боевые навыки против условного противникаФото: Министерство обороны РФ

Отметим, что учения "Индра" проводятся ежегодно как на суше, так и на море, а также в воздушном пространстве двух стран. В этом году сухопутная составляющая маневров началась в 350 километрах от Дели, на берегу реки Ганг. Сами учения будут проходить по густонаселенным деревням штата, где проживают 200 миллионов человек.