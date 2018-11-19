ВКонтакте разрешил пользователям скачивать данные о себе с серверов

Социальная сеть «ВКонтакте» дала пользователям возможность посмотреть полную информацию о себе, которая хранится на серверах. О новой возможности рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

«Многие пользователи спрашивали нас о том, какие данные хранятся на серверах ВКонтакте, как они обрабатываются и для чего могут использоваться. Недавно мы представили упрощённую версию Политики конфиденциальности и подробно рассказали о работе с пользовательскими данными в специальном разделе «Защита данных», - сообщил Рогозов.

По его словам, на сайте появилась возможность делать расширенную выгрузку копии данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить полное и наглядное представление об информации, которая хранится на серверах.

Известно, что пока выгрузка работает в тестовом режиме. Для безопасности разработчики добавили возможность шифровать файлы с помощью персонального ключа OpenPGP.

Подготовка выгрузки занимает определенное время. Процесс может занять до нескольких дней, по прошествии которых будет прислано уведомление о готовности.

Получить копию своих данных юзеры смогут получить в ZIP-архиве. Информация будет поделена на разные категории для удобства.

Например, легче будет найти список фотографий, которым была поставлена отметка «Нравится» или круг интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений.