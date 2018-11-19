Белорусским православным готовят участь украинских

Пока православные верующие всего мира следят за разыгрывающейся на Украине интригой с созданием на Украине новой конфессии по инициативе занимающего пост президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, по соседству с Незалежной, в Беларуси те же силы начинают второй тур геополитической игры по расколу православия. Определенные силы начали попытки реализовать все тот же сценарий, что и на Украине, через предоставление Белорусской православной церкви (БПЦ) автокефалии.

ПО ПРИМЕРУ СОСЕДЕЙ

В отличие от своих юго-восточных соседей, в Беларуси ситуация принципиально иная. Там нет влиятельных раскольничьих православных церквей. Лоно БПЦ объединяет около 80% всех верующих в стране, а это около 50% населения. И хотя в последние годы католическая церковь значительно усилила свою работу, в частности, среди молодежи, позиции канонической православной церкви, являющейся экзархатом Русской православной церкви (РПЦ), остаются прочными и незыблемыми. Тем более, что основные белорусские раскольники среди православных базируется за пределами страны и являются абсолютно маргинальными.

Тем не менее, тезис о необходимости «избавления православия в Беларуси от власти Москвы» был впервые поднят вскоре после победы так называемого Евромайдана в соседней Украине, в декабре 2014-го на собрании духовенства Минской митрополии, хотя позднее информация об этом была опровергнута. Против идеи автокефалии тогда решительно выступил и продолжает придерживаться своей позиции глава БПЦ митрополит Павел.

Однако, было бы глупо отрицать, что идея автокефалии имеет поддержку среди прозападной оппозиции страны и небольшой части белорусского духовенства. И не стоит удивляться тому, что с началом религиозного «брожения» на Украине, именно Запад начал попытки внести раскол в БПЦ, стремясь обострить ситуацию и муссируя тему о независимости белорусского экзархата РПЦ. В частности, известное решение Константинопольского патриархата об отзыве решения 1686 года о передаче Москве прав на управление Киевской митрополией, преподносится как автоматический вывод и БПЦ из-под юрисдикции Московского патриархата.

Польские и украинские СМИ, а также соответствующие ресурсы интернета заполнены жалобами проповедников потенциальной новой автокефалии на зависимость БПЦ от Москвы, «деструктивную роль московских попов» в поддержании «имперских устремлений России», лживых утверждениях о готовности многих иерархов белорусской церкви к получению и принятию конфессиональной независимости.

ЧЬИ ЭТО УШИ ТОРЧАТ «ИЗ-ЗА БУГРА»?

Немалую роль в реализации этих планов и проведении подобных провокаций играют, как всегда «друзья демократии» из заокеанского госдепартамента. В частности, помощник госсекретаря США по делам Европы Аарон Уэсс Митчелл, названный родителями в честь первого еврейского первосвященника. Еще при его назначении в 2017-м многие аналитики прогнозировали, что одним из направлений его деятельности станет дестабилизация в Беларуси и поддержка нынешних режимов в Грузии и на Украине. И действительно, свой первый визит он совершил в Киев, нынешней весной посетил Грузию, а в сентябре 2018-го принимал в Вашингтоне украинского патриарха-самозванца Филарета (Денисенко), после чего процесс предоставления непризнанной каноническими конфессиями раскольничьей украинской церкви значительно ускорился. Кстати говоря, неоконсерватор Митчелл и не скрывает, что в идеале рассматривает Беларусь, наряду с Украиной, «бастионами, защищающими от российского неоимпериализма». В переводе с выспренного дипломатического на обычный язык - то ли нечто средним между щитом и прокладкой между Россией и Европой, то ли и тем, и другим одновременно.

Характерно, что, как и на Украине, одной из главной проблем, с которой американцы столкнулись в Беларуси, стал дефицит местных кадров. То есть кадры вроде есть, но при ближайшем рассмотрении все они оказываются какой-то «второй свежести» и «благоухают» отнюдь не ладаном. Первоначально заокеанские стратеги хотели использовать главу так называемой «Белорусской автокефальной православной церкви» - «митрополита» Святослава (в миру – Вячеслава Логина), уроженца украинского Чернигова. Однако эта персона, служащая в кафедральном соборе святого Кирилла Туровского, мало того, что не пользуется в Беларуси никаким авторитетом, так еще и человеком, во всем подражающим самозванцу Филарету, естественным сторонником которого он и является, поскольку открыто выступает за получение белорусской церковью томоса об автокефалии от Варфоломея. Что и немудрено, если учесть, что именно к УПЦ КП первоначально присоединился Логин. Понятно, что ни один из иерархов БПЦ, уважающий себя и своих прихожан, никогда не пойдет на союз с Логиным, обучавшимся на теологическом факультете Манитобского университета Канады, но, похоже, так и не сумевшим закончить его.

Попытались использовать в этих целях и минского священника Александра Шрамко, отстраненного от служения за пост в социальной сети «Фейсбук», в котором он раскритиковал визит патриарха Кирилла в Минск в октябре сего года. Для Шрамко это было далеко не первое наказание. Он и ранее «наезжал» не только на Московский патриархат, но и на президента Белоруссии Александра Лукашенко. А теперь ему спешно «клепают» имидж «жертвы РПЦ» и символа церковной борьбы за независимость БПЦ от Москвы. Немалую долю внимания в нападках на БПЦ по-прежнему занимает митрополит Павел, которого прозападные активисты призывают Лукашенко поменять на епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина (в миру – Виталия Тупеко).

ЦЕРКОВЬ КАК ТАРАН

Понятно, что на самом деле и оппозиция, и ее американские и европейские кураторы желали бы «поменять» Александра Лукашенко на кого-то, более их устраивающего, для создания еще одного антироссийского бастиона, но на выборах у них нет никаких шансов, а для устройства «майдана» по украинскому сценарию белорусская оппозиция не подходит. В таких условиях курс на раскол белорусского православия остается единственно возможным для реализации сценария с целью дестабилизации Беларуси. В БПЦ не видят причин для обращения за томосом к Варфоломею и получения от него автокефалии. Сама церковь заслуженно пользуется авторитетом у верующих. Не зря Лукашенко в свое время (на Рождество 2008 года) назвал Белорусскую православную церковь «главным идеологом страны», хотя сама церковь отрицает какую-либо причастность к идеологии. Но совершенно точно, что в наше время политика и конфессиональные вопросы, как и межконфессиональное общение, не в последнюю очередь, благодаря усилиям «партнеров» с Запада, оказались переплетены между собой, и многое в будущем БПЦ (и не только ее, но и самой Республики Беларусь) будет зависеть не только от отношений Минска с Москвой, но и от деструктивных усилий Запада на белорусском направлении.