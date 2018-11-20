2018-11-19T22:31:32+03:00
Спорт

Швеция - Россия 20 ноября 2018: прогноз на матч Лиги Наций

Прогноз на матч Лиги Наций Россия - Швеция. Встреча состоится 20 ноября 2018 в 22:45 в Стокгольме
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Россия сыграет против Швеции 20 ноября.Россия сыграет против Швеции 20 ноября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Швеция - Россия 20 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций

Для футболистов сборной России как никогда важна выездная встреча Лиги Наций против шведов. Нам нужна либо победа, либо же минимум ничья. И тогда - будет много бонусов и фишек после этого. Команда Станислава Черчесова получит право выхода в более высокий дивизион Лиги Наций, премию за первое место в группе.

В целом, у россиян сейчас не все гладко с составом. К ноябрю из-за травм наши не досчитались множества лидеров - Марио Фернандеса, Александра Головина и Дениса Черышева. Лишь за сутки до предыгровой тренировки смог восстановиться Артем Дзюба. И, будем надеяться, что нашего капитана хватит для уверенной игры с "кусачей" командой Швеции.

Скандинавы, как и мы, летом 2018 года дошли до четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Так что расклад сил - интересный и в целом равный.

Прогноз на матч Лиги Наций Швеция - Россия 20 ноября 2018: минимальная победа России над Швецией, либо же ничья.

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