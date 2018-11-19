2018-11-19T22:58:07+03:00
Наши права и льготы

Пять правил, как вести себя при пожаре на рабочем месте

Эти советы помогут свести к минимуму риск для жизни и здоровья в случае ЧП при исполнении трудовых обязанностей
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Если вы работаете по трудовому договору, то по российскому законодательству застрахованы от несчастных случаев на работе (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Работодатель ежемесячно платит страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ), а в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд предоставляет серьезную господдержку: от денежных выплат до медицинской, социальной и трудовой реабилитации вплоть до содействия в возвращении на работу. Однако приоритетным направлением во всем мире и в нашей стране сейчас признана профилактика трудовых травм и профзаболеваний.

Для этого Фонд соцстраха призывает российских работодателей активнее пользоваться важным «бонусом»: направлять часть взносов в ФСС на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. По закону 20% таких взносов ежегодно можно (и нужно!) направлять на организацию периодических медицинских осмотров для работников, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, закупку средств индивидуальной защиты и другие профилактические меры (полный список - в приказе Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н).

Однако безопасность труда - общее дело, в которое должны вносить вклад и государство, и работодатели, и сами работники, подчеркивают специалисты. Один из важнейших компонентов - соблюдение правил техники безопасности (ТБ).

Увы, порой инструктаж превращается в формальность, мы ставим подпись возле галочки, не вчитываясь в правила и уж тем более не запоминая их. Одно из самых опасных ЧП, которое может случиться на любом рабочем месте, независимо от сферы деятельности, - пожар. Напоминаем самые главные пункты, которые стоит знать каждому.

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