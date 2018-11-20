2018-11-20T12:57:47+03:00
Общество

Супруга губернатора Кузбасса помогла пассажирке во время полета в Японию

Помощь женщине понадобилась на высоте 10 тысяч метров
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Анна Цивилева.Анна Цивилева.
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Супруга губернатора Анна Цивилева сейчас крупный бизнесмен, но мало кто знает, что по своей первой специальности она врач. А, как известно, врачей бывших не бывает. И если человеку требуется медицинская помощь никто из них в ней не откажет. Поэтому когда стюардесса на рейсе Нарита (Япония)- Москва спросила у пассажиров, есть ли среди них медик, Анна вызвалась помочь.

Оказалось, что на высоте 10 тысяч метров плохо стало пассажирке, она потеряла сознание. Супруга губернатора Кузбасса оказала ей первую медицинскую помощь.

«Мы благодарим вас за вашу отзывчивость. Ваш высочайший профессионализм оценили не только пассажиры, но и члены экипажа», — сказано в письме за подписью директора службы поддержки авиакомпании Japan Airlines, которое позже получила Цивилева.

Между тем, по данным УК «Колмар», подобный случай оказания медпомощи на борту самолёта в жизни Анны Цивилёвой, окончившей Государственную медицинскую академию, уже четвёртый.

В настоящее время Анна Цивилева занимает пост председателя совета директоров «Колмара» (Нерюнгри), а в 1999—2001 годах работала врачом-психиатром в психиатрической больнице города Иваново.

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