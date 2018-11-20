«Маленькая чудо-балерина»: жена Константина Хабенского показала редкие фото их общей дочери

На днях Константин Хабенский в инстаграме своих близких друзей в очередной раз разместил видео, где опроверг существования своего инстаграма. Актер заявил, что фейковые аккаунты с его именем плодятся как грибы и многие аферисты пытаются нажиться на его благотворительной деятельности. И очень просил быть внимательнее и не вестись на аферы. Такое внимание к личности знаменитого актера неудивительно, после смерти первой жены он полностью закрылся от прессы, да и сейчас если дает интервью, то только если того требует работа. А тем временем, актер женился второй раз на актрисе Ольге Литвиновой, и у него родилась дочь. И только благодаря ее соцсетях поклонники Хабенского могут чуть-чуть больше узнать о том, как живет автор «Собибора». Так, например, Ольга время от времени делится с подписчиками фотографиями дочери – Сашеньки. Несмотря на то, что девочки всего два года, она уже делает успехи в балете. Так, на одном из снимков, где-то на пляже Александра пытается сесть на шпагат, а на другом запечатлена возле огромного зеркала в балетной пачке и, судя по отражению, находится в каком-то танцевальном зале. Подпись к снимку забавная: «Рубрика: «Хочу в балет».

olga.litvinova.1 Идем на шпагат

Несмотря на то, что Ольга старается не показывать лицо дочери, поклонники уже отметили, что маленькая Сашенька все же больше похожа на красавицу-мать и предположили, что учитывая таланты родителей, у дочки наверняка будет развито творческое начало, какое бы искусство она не выбрала. И пожелали ей успехов в балете.

"Маленькая чудо-балерина! Пусть растет красавицей и будет счастлива!", - написали фолловеры.

olga.litvinova.1 Рубрика Хочу в Большой

Напомним, Ольга Литвинова - вторая супруга Константина Хабенского. Как известно, его первая жена, Анастасия Смирнова, умерла в 2008 году от онкологического заболевания. У актера есть 11-летний сын Иван, который постоянно живет в Испании с бабушкой по маминой линии Инной Глебовной.