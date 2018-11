В Бразилии обнаружен город термитов, который виден из космоса

На севере-востоке Бразилии найден «город», размеры которого потрясают. Он раскинулся на 230 000 квадратных километров. Обитаем. В нем живут существа размером примерно в сантиметр — термиты вида Syntermes dirus. Городу 4 тысячи лет. Что тоже впечатляет.

Крупнейшее на нашей планете поселение обнаружила экспедиция, в которой участвовали биологи из Великобритании, Бразилии и США. Руководил ими Стивен Мартин (Stephen Martin) из Университета Солфорда (School of Environment and Life Sciences, The University of Salford, Manchester, UK). О своем открытии ученые сообщили в журнале Current Biology.

Термиты живут в своем городе вот уже 4000 лет.

Оценив размеры «города», биологи прикинули количество «домов» в нем — конических холмов высотой в среднем в 2,5 метра и диаметром примерно в 9 метров.

Город состоит из таких домов-холмов.

Термиты насыпали конусы из почвы, которую выгребали, прокладывая подземные тоннели. Собственно в тоннелях они и живут. Холмы — своего рода отходы созидательной деятельности «метростроевцев».

Схема коммуникаций города.

Холмов около 200 миллионов. Расположены в шахматном порядке примерно в 20 метрах друг от друга. Их скопление видно даже из космоса.

Так город термитов выглядит на космических снимках.

Подсчитано: почвы в холмах столько, сколько хватило бы, чтобы насыпать 4 тысячи пирамид Хеопса. Это около 10 кубических километров.

Тоннель, который соединяет дома. В таких - довольно просторных - тоннелях термиты и живут.

Ученые предложили считать город термитов чудом света. И указали, что он больше острова, на котором расположена Великобритании — его площадь 209331 квадратный километр.

Своеобразный фото отчет - его ученые опубликовали в научном журнале. Слева - карта местности, которую они посетили, оранжевым отмечена часть города, которую успели обследовать, контур справа - Великобритания.

ЕЩЕ КОЕ-ЧТО БОЛЬШОЕ

Бобры построили плотину, которую видно из космоса

В одном из заповедников, расположенных на севере Канады (Wood Buffalo National Park in Northern Alberta, Canada), обнаружена самая протяженная в мире плотина, построенная бобрами. Ее длина - 850 метров. Сооружение видно из космоса. Его и заметили на космическом снимке.

Как установили исследователи, плотину строили несколько семей местных бобров, объединившись в бригаду. Повалили тысячи деревьев, натаскали тысячи тонны глины и веток.

Плотина канадских бобров рекордного размера.

Так один из участков плотины выглядит вблизи.

Бобры живут в хатках, входы в которые расположены под водой. Чтобы скрыть их, зверьки и перегораживают тихие лесные речки и ручьи запрудами. Поднимают уровень воды.

Как правило, плотины бобров достигают длины в 20-30 метров. Но канадская разновидность строителей работает с размахом. Прежний рекорд установили семьи, которые на реке Джефферсон в штате Монтана построили плотину в 700 метров. Нынешние ударники перекрыли достижение коллег на 150 метров. Им не хватило каких-то 200 метров, чтобы сравняться с плотиной Саяно-Шушенской ГЭС (1074 метра). Впрочем Саяно-Шушенскую ГЭС люди начали строить в 1968 году. А бобры, как определили ученые, заложили первое бревно в свою рекордную плотину примерно в 1975 году. То есть, время догнать у них еще есть. Бобры продолжают строительство.