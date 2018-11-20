«Воинский долг и высшие идеалы»: почему парк «Патриот» стал одним из самых посещаемых мест Подмосковья?

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» на днях отпраздновал свое третью годовщину и это ли не повод посмотреть, что сделало комплекс одним из самых популярных по посещаемости мест Подмосковья? Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч человек и покидают его с обещанием вернуться. Все потому что здесь все сделано для того, что понять и прочувствовать чуть больше об истории и военной мощи России. Экскурсионные и интерактивные программы, динамические показы техники и реконструкции, фестивали и концерты, Международные Армейские Игры и военно-технический форум «Армия» – все это позволяет парку «Патриот» быть уникальным местом для отдыха и изучения великой истории нашей страны.

Сегодня для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейная площадка №1, Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники, а также филиал Парка – «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники».

Любители бронетехники не останутся равнодушными от посещения экспозиции в парке "Патриот".

Осмотр большого комплекса сотрудники парка «Патриот» всегда предлагают начать с Партизанской деревни. Этот объект – обобщенный облик партизанских деревень, которые существовали в период Великой Отечественной войны, на оккупированных территориях. Особенно он полезен для посещения молодому поколению, которого погружают в истории войны и великой победы. Сюда любят приезжать ветераны, внуки и правнуки героев войны и просто семьями – послушать истории из жизни партизанских отрядов, отдохнуть и насладиться окружающей средой. Комплекс расположен в лесном массиве, поэтому это место особенно популярно в теплое время года – ведь у костра наливают чай с травами, можно попробовать армейскую кашу и свежеиспеченный партизанский хлеб. Этот военно-исторический комплекс открыл в январе 2016-го года Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и с тех пор его посетили сотни тысяч человек.

Чуть больше года спустя, в июне 2017 года, здесь открылся многофункциональный огневой центр парка «Патриот». Он представляет собой открытое стрельбище общей площадью 250 га. К слову, оно является самым большим в России и одним из крупнейших в мире. Мощный функционал комплекса позволяет проводить соревновательные и учебно-тренировочные мероприятия самого высокого уровня. В состав центра входят 20 открытых стрелковых галерей, длиной 300 метров, 9 открытых стрелковых галерей, длиной 50 метров.

Также на территории расположен склад хранения оружия и боеприпасов, учебно-административный павильон, включающий в себя конференц-зал, учебные аудитории и магазин спортивной экипировки и сувенирной продукции.

Кроме того, недалеко от Партизанской деревни расположен конно-спортивный комплекс с открытыми и закрытыми манежами. Гости могут покататься верхом на лошадях, на старинном фаэтоне, а также посмотреть на выступления прославленного конного театра «Каскадёр», по праву считающегося одной из жемчужин российского циркового искусства.

Недалеко от Партизанской деревни расположен конно-спортивный комплекс с открытыми и закрытыми манежами.

В парке «Патриот» недавно открылась выставочная экспозиция нового формата, посвящённая локальному конфликту в Сирии. Эта выставка - это новейшая история миротворческой политики России, её вооружённых сил, призывающих к миру и выполняющих гуманитарную миссию в интересах всего мирового сообщества. Экспозиция включает в себя образцы вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского флота, Военно-космических сил, инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военной полиции и трофейное оружие террористических организаций заводского и кустарного производства, применяемых в ходе боевых действий в Сирии. Особое место в экспозиции заняла фотовыставка студии им. М.Б. Грекова. На картинах, выполненных в разнообразной стилистике особенно проникновенно и по художественному завораживающе показана повседневная жизнь российских солдат и офицеров в Сирии.

В данный момент открыты и активно функционируют Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейная площадка №1, Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники, а также всегда открыты двери для гостей на Музейной площадке №2 - филиал Парка – «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники». Но, к сожалению, рассказать обо всех не хватит времени, поэтому парк «Патриот» приглашаем всех в парк «Патриот» посмотреть и изучить все лично.

Парк "Патриот" отпраздновал свое трехлетие.

Зона реконструкции для сотрудников «Патриота» особенное место. Строители, как и Партизанскую деревню, создавали его с особым трепетом. Все здесь должно было быть максимально реалистично и подробно. Для этого все объекты на этой территории строились строго по уставу.

Здесь же проходят военно-исторические реконструкции. Так, в 2017 году парк «Патриот» провел масштабную историческую реконструкцию «Штурм Берлина». В преддверии 72-й годовщины великого Победы в Зоне экстремальных видов спорта и зоне реконструкции военно-исторических событий парка «Патриот» активисты военно-патриотических и исторических клубов со всего мира воссоздавали завершающее сражение наступательной операции на Берлин.

Традиционно в августе парк «Патриот» празднуем День Воздушно-десантных войск ВС РФ. В рамках праздника проходят реконструкции военных действий с показательными возможностями боевой техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, десантированием военнослужащих на парашютах с флагами Российской Федерации и ВДВ с элементами купольной акробатики.

Проходила и масштабная военно-историческая реконструкция боя красноармейцев с бандами басмачей в Средней Азии с применением авиации, конного театра, бронепоезда и военной техники.

Причем поля и территория оборудованы таким образом, что позволяет показывать историческую технику во время ее движения. Особое внимание гостей и зрителей всегда привлекает легендарный советский танк Т-34/76, который вновь, как и в годы войны, доказывает свое превосходство и великолепные тактико-технические характеристики. Посетители обожают эти зрелищные мероприятия. Особенно посетители –мужчины.

Кроме того, зона реконструкции военно-исторических событий настолько реалистична, что стала одним из любимых мест режиссёров и съемочных групп фильмов.

Есть на территории парка и свой храм – собор Воскресения Христова. Его строительство стало значимым событием в истории комплекса, ведь он еще один символ нерушимости национальных традиций, верности памяти предков и их свершений во благо Отечества. Как отметил на закладке первого камня Храма президент России Владимир Путин.

«Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил», - отметил глава государства.

Посетители парка признаются, что комплекс настолько увлекает многообразием выбора, что здесь можно провести целый день и не устать. Действительно, помимо огромного выбора экскурсионных и научных программ, здесь реализуется множество интересных проектов.

На территории Многофункционального огневого центра оказываются услуги и для начинающих стрелков, и для опытных. Здесь есть вводные ознакомительные программы, а стрелки, уже имеющие навык по обращению с оружием, могут воспользоваться услугами по индивидуальным и групповым тренировкам с нашими инструкторами. Большой выбор стрелкового оружия и разные виды галерей – вот что привлекает посетителей в наш огневой центр. В Центре военно-тактических игр проходят игры по страйкболу, пейнтболу и лазертагу – все это для отработки элементов боевой подготовки в обстановке, максимально приближенной к реальной. И детям, и взрослым, есть где разгуляться: площадки закрытые и уличные, занимают площадь в 27 Га.

В парке «Патриот» есть игровой центр, на котором представлено 10 учебных тренажеров и 6 моделей различных объектов военной техники, такие как танки, корабль, вертолет и стрелковое оружие различного поколения.

Очень любят дети и подростки курс молодого бойца и возможность пострелять в тире с охолощенным оружием: современным и времён Великой Отечественной войны.