Российские блогеры, поддерживающие благотворительность, стали “Послами Добра”

Чтобы как можно больше людей могли узнавать о добрых поступках и акциях, сервис Добро Mail.Ru решил назначить своих “Послов Добра”. Ими могут стать блогеры и авторы в соцсетях, которые решили поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотоврительных фондах и способствовать изменениям в обществе.

Первые Послы Добра уже получили свои страницы на сервисе. Ими стали блогер и модель Ника Вайпер @nika_viper, которая рассказывает о помощи бездомным животным, журналист и блогер Надежда Сокирская @nadyasokirskaya, для которой важно поддерживать образовательные проекты для детей, а также общественный деятель и блогер Полина Тумашик @polinkinaradost – она рассказывает о взрослых с тяжелыми заболеваниями, которым нужна помощь.

В "Добре" надеются, что благодаря Послам в блогах и соцсетях будет больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности Фото: Добро Mail.Ru

Руководитель сервиса Добро Mail.Ru Саша Бабкина отметила, что отдельный спецпроект для блогеров - это эксперимент:

- Мы хотим, чтобы в блогах и соцсетях было больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности – без паники, давления на жалость и “максимального репоста”. Наши исследования говорит, что каждый четвертый человек будет помогать другим, если узнает, что вы это делаете, – говорит Саша Бабкина.