2018-11-20T15:55:57+03:00
Общество

Российские блогеры, поддерживающие благотворительность, стали “Послами Добра”

Новый проект о благих делах запустил портал Добро Mail.Ru
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Цель проекта "Послы добра" - поддержать блогеров, которые готовы поднимать важные социальные темы Фото: Добро Mail.RuЦель проекта "Послы добра" - поддержать блогеров, которые готовы поднимать важные социальные темы Фото: Добро Mail.Ru
Изменить размер текста:

Чтобы как можно больше людей могли узнавать о добрых поступках и акциях, сервис Добро Mail.Ru решил назначить своих “Послов Добра”. Ими могут стать блогеры и авторы в соцсетях, которые решили поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотоврительных фондах и способствовать изменениям в обществе.

Первые Послы Добра уже получили свои страницы на сервисе. Ими стали блогер и модель Ника Вайпер @nika_viper, которая рассказывает о помощи бездомным животным, журналист и блогер Надежда Сокирская @nadyasokirskaya, для которой важно поддерживать образовательные проекты для детей, а также общественный деятель и блогер Полина Тумашик @polinkinaradost – она рассказывает о взрослых с тяжелыми заболеваниями, которым нужна помощь.

В "Добре" надеются, что благодаря Послам в блогах и соцсетях будет больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности Фото: Добро Mail.Ru

В "Добре" надеются, что благодаря Послам в блогах и соцсетях будет больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности Фото: Добро Mail.Ru

Руководитель сервиса Добро Mail.Ru Саша Бабкина отметила, что отдельный спецпроект для блогеров - это эксперимент:

- Мы хотим, чтобы в блогах и соцсетях было больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности – без паники, давления на жалость и “максимального репоста”. Наши исследования говорит, что каждый четвертый человек будет помогать другим, если узнает, что вы это делаете, – говорит Саша Бабкина.

В проекте "Послы добра" блогеры рассказывают о надежных благотворительных фондах и акциях Фото: Добро Mail.Ru

В проекте "Послы добра" блогеры рассказывают о надежных благотворительных фондах и акциях Фото: Добро Mail.Ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
“Когда Гоша жил в детском доме, он о будущем вообще не думал. Он его боялся.” История семьи, взявшей под опеку 16-летнего сироту
Диана Машкова – писатель, мама четверых детей, трое из которых приемные, а также основатель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». Вместе с приемным сыном Георгием Гынжу она выпустила книгу о жизни подростка в детском доме
Новости 24
В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета
Литва намерена выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
Посла США вызвали в МИД Пакистана из-за "голословных" заявлений Трампа
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов