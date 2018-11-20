2018-11-20T11:08:56+03:00
Спорт

Голландия вышла в финальный турнир Лиги Наций

В решающей игре они вырвали в конце матча ничью 2:2 у Германии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Голландия на последних минутах вырвала ничью у Германии.Голландия на последних минутах вырвала ничью у Германии.Фото: REUTERS
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Сборная Нидерландов стала последней, четвертой, командой-участницей первого в истории финального турнира Лиги Наций. 19 ноября в гостях в немецком Гельзенкирхене они играли против сборной Германии и добились важной для себя ничьи - 2:2.

Уже на старте поединка они пропустили два гола. На 9-й минуте отличился Тимо Вернер, а спустя 11 минут второй мяч забил Лерой Сане. Однако же в самом конце матча удалось спасти поединок. На 85-й минуте известный по выступлениям за московский "Спартак", а ныне игрок испанской "Севильи", Куинси Промес забил первый гол. А в добавленное время защитник Вирджил ван дейк на 91-й минуте забивает гол, который вывел Голландию на первое место в группе и в финальный турнир Лиги Наций.

До этого в число четырех команд, которые разыграют титул, вошли Португалия, Англия и Швейцария. Именно этот квартет оспорит победу в финальном турнире, который пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Отметим, что непосредственно за титул бьются те команды, которые играют в дивизионе А Лиги Наций. Россия в первом розыгрыше турнира играла в дивизионе В и сегодня, 20 ноября, в решающей игре в гостях со Швецией решит свою судьбу. В поединке нашим необходима минимум ничья для того, чтобы подняться на элитный уровень.

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