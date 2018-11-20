Задай вопрос главному редактору «Комсомольской правды»!

Авторская передача главного редактора КП Владимира Сунгоркина и ведущего Александра Яковлева называется «Что будет». И говорят они в неё не только о том, что происходит сейчас, но и к чему вот это всё приведет в будущем.

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