Тест "КП": Угадай российский город по знаковому месту
У многих поселений есть свои официальные или неофициальные символы. То есть узнаваемые достопримечательности. Попробуйте по фото и по подсказке угадать само место на карте России!
В России очень много прекрасных мест!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
1Этот остров - музей деревянной культуры под открытым небом, который включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. По легенде, уникальный храм Преображения Господня построили вообще без гвоздей. Но в действительности гвозди все-таки есть - в куполах на 37-метровой высоте.
.
Правильный ответ:Карелия - Кижи
2Говорят, это памятник носильщикам соли. Мешки с ней были очень тяжелыми и их носили на плечах. Соль въедалась в уши, отчего они опухали и становились красными. Когда такой трудяга приезжал в другой город и снимал шапку, сразу было понятно, откуда он явился. Что за памятник и город?
.
Правильный ответ:Пермь - памятник «Пермяк соленые уши»
3Местные жители очень гордятся левым берегом этой реки. И считают его визитной карточкой своего южного города.
.
Правильный ответ:Ростов - левый берег Дона
4Этот мост входит в пятерку самых больших вантовых мостов в мире и напоминает «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Его главная особенность - огромные пилоны V-образной формы высотой с 70-этажное здание. В каком он городе?
.
Правильный ответ:Владивосток - Золотой мост
5На эту улицу выходят фасады 240 зданий. Правая сторона (нечетная) неофициально называется теневой, четная - солнечной. Одно из самых популярных мест для прогулок и фотографирования в России.
.
Правильный ответ:Санкт-Петербург - Невский проспект
6Посмотреть на город с этой точки приезжают не только местные жители, но и миллионы гостей. А еще это место обожаемо молодоженами: здесь устраивают свадебные фотосессии.
.
Правильный ответ:Москва - Воробьевы горы
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну что ж, вам есть куда стремиться! Наша страна огромная, и вас ждет немало открытий. Приятных вам путешествий - реальных и виртуальных.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы точно эрудит! Даже если не ездите по стране, явно интересуетесь другими городами. Браво!
Поделиться