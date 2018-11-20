Умер Эймунтас Някрошюс

19 ноября поздно вечером Някрошюс почувствовал себя плохо. На "скорой помощи" его отвезли в госпиталь. Но врачи не смогли его спасти. Эймунтас Някрошюс не дожил до своего дня рождения один день. 21 ноября режиссеру исполнилось 66 лет.

В театральном мире Някрошюс был человеком-легендой. Его спектакли - всегда событие и почти всегда постановки большой формы: эпичный «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Идиот», «Калигула», «Песнь Песней», «Божественная комедия» ... Библия, Шекспир, Данте, Чехов, Достоевский, Гете —любимые драматурги режиссера. За то, что он создал свой метафоричный театральный язык, Някрошюса называли великим, а его спектакли гениальными. Например, Гамлет знаменитый монолог «быть или не быть» произносил, ежась от падающих на голову и плечи с ледяной люстры капель, в то время как над сценой нависал ржавый диск циркулярной пилы.

Някрошюс срежиссировал более тридцати спектаклей. Он ставил в Миланской опере, в Большом театре, в Литовском национальном театре, в Театре Наций в Москве. Но главным для него был тот, который он создал двадцать лет назад - театр Meno Fortas, «Крепость искусства» в центре Вильнюса.

Эймунтас Някрошюс - лауреат множества театральных премий, среди которых — российская «Золотая маска», премия Союза театров Европы и европейская премия «Новые театральные реалии», премия Станиславского. Еще в советское время он получал Государственные премии СССР и Литвы.

Завтра, 21 ноября, пройдет поминальная служба в костеле и прощание с режиссером в театре Meno Fortas. В четверг, 22 ноября, Эймунтаса Някрошюса похоронят у него на родине в Литве.

Эймунтас Някрошюс родился в крестьянской семье 21 ноября 1952 года. В 1978 году окончил ГИТИС. В 1998 году возглавил основанный им театр Meno fortas в Вильнюсе, где поставил свои самые известные спектакли. В России он был режиссером драматических спектаклей «Вишневый сад» и «Калигула», опер «Макбет» и «Дети Розенталя».