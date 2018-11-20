«Белозеровский» плацкарт как символ технократической революции

В понедельник вся страна обсуждала обнародованные РЖД эскизы нового плацкартного вагона. Сделано там все по высшему разряду: с помощью плотных занавесок полки превращаются в индивидуальные капсулы, рядом с каждым местом розетки и USB-порты, в туалетах современная сантехника. Но за всеми этими новшествами люди, похоже, проглядели главное: в пассажирских перевозках на наших глазах происходит настоящая революция.

Раньше логика была простая: хочешь сэкономить — терпи. Терпи вагоны без кондиционеров и биотуалетов. Терпи старые неудобные полки. Терпи торчащие со «второго этажа» в проход ноги соседей. И людям приходилось выбирать: платить больше или смириться с условиями плацкарта.

У новой команды управленцев во главе с генеральным директором Олегом Белозеровым подход другой. Во главу угла ставится комфорт пассажиров.

Раньше менеджеры РЖД не раз поднимали вопрос о том, чтобы вообще избавиться от плацкарта. Молодые технократы посмотрели на вопрос под другим углом.

- Это в целом востребованная услуга, которой люди хотят пользоваться. Но это должен быть, конечно же, другой плацкартный вагон, более комфортный, - говорил Олег Белозеров в 2016 году, вскоре после своего вступления в должность.

Представленные в понедельник вагоны, которые уже начали называть «белозеровскими», полностью соответствуют словам гендиректора РЖД и укладываются в логику работы компании.

Отказаться от плацкарта было бы для РЖД самым легким решением. Имидж бы улучшили — смотрите, мол, компания заботится о комфорте пассажиров, никаких больше вагонов на 50 человек! И прибыль бы нарастили, ведь людям пришлось бы покупать более дорогие билеты в купе.

Но команда Белозерова и партнеры дочерней Федеральной пассажирской компании пошли другим путем. Выпуск плацкарта нового поколения начнется в следующем году. В РЖД обещают, что цены в них будут такие же, как и на остальные билеты того же класса. То есть впервые в истории российского транспорта перевозчик задумался о комфорте всех пассажиров, а не только тех, кто в состоянии за него доплатить.

Вообще над умением слышать своих клиентов в РЖД последние годы хорошенько потрудились. Казалось бы, что может быть проще: выслушать людей и постараться дать им то, чего они хотят. Но когда речь идет о таком гиганте как Российские железные дороги, возникают технологические сложности. Отладить обратную связь с клиентами — было одним из концептуальных решений нового менеджмента компании. Сделать это удалось пару лет назад. Ведь мало открыть «горячую линию», нужно сделать так, чтобы поступающая информация не ложилась мертвым грузом, а приводила к принятию верных решений. О том, что железнодорожникам удалось этого добиться, говорит содержание жалоб пассажиров. Если раньше люди ругались на системные просчеты, то теперь подмечают детали и мелкие недоработки.

Модернизация плацкартных вагонов — большое и важное дело. Этим летом РЖД получило неоценимый опыт претворения в жизнь таких масштабных проектов. Компания взяла на себя перевозку болельщиков между городами, принимавшими Чемпионат мира по футболу. На маршруты поставили самые новые и комфортные поезда, проводники прошли специальное обучение. Итог — 5,2 миллиона перевезенных фанатов и самые лестные отзывы.

- В Европе железные дороги совсем другие. В России порадовало строгое соблюдение расписания и радушие персонала поезда, который всегда готов помочь, - рассказывал «Комсомолке» болельщик из Испании Серхио.

Этот опыт показал, что при должном подходе РЖД по плечу самые масштабные проекты. Ну а теперь ничто не мешает компании применить опробованные на иностранцах подходы на родных пассажирах. «Белозеровский» плацкарт в этом смысле, несомненно, станет символом свершившейся революции — поворота огромной компании лицом к своему клиенту.