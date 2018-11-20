Гиподинамия вызывает треть случаев рака кишечника и четверть случаев рака груди

Врачи в последние годы сильно обеспокоены снижением физической активности населения, особенно в странах со средним и высоким уровнем жизни. Современные технологии облегчают жизнь человека, но при этом сокращается его физическая активность: согласно ряду оценок, люди сейчас двигаются на 96% меньше, чем еще 100 лет назад.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что физическая инертность (гиподинамия) – четвертый по значимости фактор риска смертности: на его долю приходится 6% смертей. Это также основная причина примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27% случаев диабета и 30% случаев ишемической болезни сердца. Около 3,2 миллиона человек ежегодно умирают в результате недостаточной физической активности.

Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо следовать определенным нормам физической активности для своего возраста, чтобы предупредить многие неинфекционные заболевания и улучшить качество жизни.

Так, детям и подросткам (5-17 лет) необходимо активно двигаться не менее 60 минут в день, отдавая предпочтение аэробным нагрузкам: бегу, прыжкам, гимнастике.

Взрослые (18-64 года) должны заниматься любыми видами физической активности не менее 150 минут в неделю (при средней интенсивности) или 75 минут в неделю (при высокой интенсивности), при этом минимальная продолжительность занятия – 10 минут. Два раза в неделю необходимо выполнять силовые упражнения для поддержания тонуса основных групп мышц.

Пожилые люди (старше 65 лет) должны следовать рекомендациям для взрослых и особое внимание уделять упражнениям на равновесие – это поможет им сохранить суставы в хорошей форме и избежать падений, особенно опасных в этом возрасте.