2018-11-20T14:36:04+03:00
Здоровье

Россияне едят в два раза больше сахара, чем нужно

А быстрые углеводы ведут к серьезным проблемам со здоровьем
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По данным Министерства сельского хозяйства, среднестатистический житель России съедает около 39 кг сахара в год, то есть дневная доза составляет более 100 г – около 22 чайных ложек. Между тем, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма «быстрых» углеводов не должна превышать 25-50 г в день, то есть 9-18 кг в год. Министерство здравоохранения РФ более гуманно: рекомендуемая норма потребления сахара — около 24 кг в год. НО так или иначе, даже по самым оптимистичным подсчетам, мы съедаем на 15 кг сахара больше, чем нужно.

Рост потребления сахара влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем. Увеличивается количество людей, заболевших ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. Так, в 2011 и 2012 годах ожирение диагностировано у 124 из 100 000 человек. В 2013 году количество случаем составило 162, в 2014 – 188, а к 2015 году выросло до 285 человек. По статистике, почти 1,5 миллиона человек в России имеют диагноз «ожирение». Статистика по сахарному диабету еще более печальная – у 4,3 миллионов пациентов диагностировано это заболевание.

Проблема избыточного потребления сахара вызвана не только стремлением россиян к сладкому, но и большим количеством «скрытых» сахаров во многих продуктах, производимых пищевой промышленностью: молочных и кисломолочных продуктах, сухих завтраках, соусах, мясных деликатесах и т.д. Например, столовая ложка кетчупа может содержать 4 г (чайную ложку) добавленного сахара. При этом сахар стимулирует выработку гормона удовольствия – допамина, и одновременно снижает активность его переносчиков, таким образом повышая резистентность к допамину и вынуждая человека потреблять все больше сахара.

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