2018-11-20T15:06:55+03:00
Звезды

Галкин рассказал о конфликте с Масляковым: «Александр Васильевич на меня наехал!»

По словам шоумена, создатель КВН затаил на него обиду
Игорь ПОЛЯКОВ
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Максим Галкин о конфликте с Масляковым: "У меня нет никаких вопросов к их семье, но им что-то не нравится". ФОТО Борис Кудрявов + Лариса КудрявцеваМаксим Галкин о конфликте с Масляковым: "У меня нет никаких вопросов к их семье, но им что-то не нравится". ФОТО Борис Кудрявов + Лариса Кудрявцева
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Став гостем скандального шоу Басты GazLive, Максим Галкин, отвечая на вопросы зрителей Ютуба, рассказал о своих непростых отношения с ведущим КВН Александром Масляковым и его семьей.

- Они обиделись на меня, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал, - рассказал Басте Максим Галкин.

Второй раз, будучи членом жюри КВН, Галкин снова натолкнулся на непонимание Маслякова.

Тогда он поставил «тройку» одной из команд. После чего, по словам Максима, к нему подошел Масляков-старший.

- Александр Васильевич на меня так наехал в антракте — якобы там так не принято. А я-то привык по-честному: не понравилось, вот и поставил «тройку». В общем, больше я туда не ходил. Повторюсь — у меня нет никаких вопросов к их семье, но им что-то не нравится, -поделился в разговоре с Бастой Максим Галкин.

Александр Масляков - младший. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Масляков - младший.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: конфликт между Максимом Галкиным и сыном Маслякова произошел восемь лет назад в эфире программы телеканала НТВ, где обсуждали юмористические шоу. Тогда Масляков-младший попытался «укусить» успешного Галкина, вступить с ним в спор по поводу юмора и рейтингов.

- Александр, я не готов вступать в полемику с человеком, который ничего в своей жизни не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию отца. И который является слабым телеведущим. И он еще мне будет что-то говорить про рейтинги. Ты сначала сделай что-нибудь, - сказал Галкин сыну Маслякова.

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