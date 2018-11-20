2018-11-20T15:03:34+03:00
Экономика

Глава Минздрава выступила против налога на колбасу

При этом ведомство предупреждает о вреде этого продукта
Софья РУЧКО
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что от Минздрава предложение вводить акцизы на колбасные изделия не поступало.

- Мы должны отдавать отчет в том, что для большинства россиян колбасы являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введение акцизов,- прим. ред.), – сказала Скворцова.

Но чиновница порекомендовала все же стараться есть поменьше колбасных изделий.

- Эти продукты вредны, поэтому мы желаем всем не злоупотреблять в больших количествах ими, – отметила Вероника Скворцова.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести налог на колбасу. Необходимость нового налога эксперты объяснили тем, что в переработанных мясопродуктах много канцерогенов, потому их употребление в пищу повышает риск развития онкологии. Деньги от "колбасного сбора" предлагали направить на субсидии производителям здорового питания.

Если бы такой налог ввели, цены на колбасу с сосисками взлетели бы на треть. Идею акциза на колбасные изделия раскритиковали в Минсельхозе, назвав ее не проработанной.

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