2018-11-20T15:58:09+03:00
Звезды

Накануне свадьбы Анна Калашникова снялась голой

Поклонники певицы уверены, что артистка готовится к браку с 53-летним миллионером
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анна Калашникова.Анна Калашникова.
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На прошлой неделе папарацци застукали бывшую невесту скандального певца Прохора Шаляпина Анну Калашникова в свадебном салоне. Там звезда ток-шоу с подругой дизайнером Анной Вульф выбирала свадебное платье. Поклонники Калашниковой уверены, что певица готовится к свадьбе с 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым, с которым провела недавний отпуск на Таити на съемках клипа «Жара». Впрочем, сама Калашникова имя жениха не называет, почему-то скрывает.

Калашникова со своим поклонником, 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым. Фото Игоря Полякова

Калашникова со своим поклонником, 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым. Фото Игоря Полякова

Впрочем, помимо участия в ток-шоу и скандальных романов Анна Калашникова также прославилась нестандартными нарядами, в которые предпочитает облачаться. Она была и девушкой-солнцем, и ушастым эльфом, и суперженщиной, и даже богиней Деметрой, нацепившей кокошник из колосьев. Но ее последняя фотосессия произвела неизгладимое впечатление на ее фанатов уже хотя бы потому, что в этот раз певица решила не надевать ничего. На шикарной кровати в люкс-апартаментах комплекса Москва-Сити Анна лежит абсолютно голой, прикрывшись лишь маленькой сумочкой.

Калашникова не побоялась гнева жениха и разделась для фотосессии.

Калашникова не побоялась гнева жениха и разделась для фотосессии.

— Это фотосессия лукбука новой коллекции аксессуаров для бренда моей подруги Анны Вульф, — рассказала «КП» Калашникова. — Она известна смелыми идеями, а я это очень люблю. Кроме того, мне понравилась надпись на сумке: «На завтрак я ем бриллианты». Я действительно очень люблю дорогие вещи — машины, украшения, вещи. Поэтому мне кажется, эта сумочка характеризует меня самым прямым образом. И если бы бриллианты можно было есть на завтрак без вреда для здоровья, я бы с удовольствием это делала.

Стоит отметить, что с обнаженным бюстом могла бы отметиться не только Анна Калашникова, но и сериальная актриса Анна Хилькевич. Как рассказывает дизайнер Анна Вульф, желание показать звездную грудь появилось у нее еще два года назад.

Помимо Анны Калашниковой дизайнер Анна Вульф пригласила на фотосессию бывшую жену певца Вадима Казаченко Ольгу.

Помимо Анны Калашниковой дизайнер Анна Вульф пригласила на фотосессию бывшую жену певца Вадима Казаченко Ольгу.

— Тогда мы готовили мой первый показ для Недели моды в Москве. Открывала показ звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич. И его фишкой должен был стать тот факт, что модели должны были ходить по подиуму обнаженными, скрывая свои прелести только при помощи аксессуаров. Тогда моей команде удалось отговорить меня от рискованной затеи, и девушки входили на дорожку в телесном боди. Но все же я не смогла отказаться от своего плана и решилась воплотить его в жизнь. Мне кажется, получилось хорошо.

Не стоит забывать, что фишка раздеваться во время фотосессий коллекций весьма популярна в мире моды. Первооткрывателем данного направления стал легендарный модельер Ив Сен Лоран, лично снявшийся для пиар-компании своего первого мужского аромата еще в 70-х годах прошлого века.

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Бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина певица и фотомодель Анна Калашникова скрылась от холодной ноябрьской погоды на райском острове Бора-Бора. Это один из самых дорогих курортов в мире, только билет туда стоит около 200 тысяч рублей. О своих каникулах на Бора-Бора Анна рассказывает в своем Инстаграме: артистка выкладывает фото и видео, как она загорает, рассекая воды Тихого океана на яхте, наслаждается морепродуктами в дорогих ресторанах. (подробности)

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