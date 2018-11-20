Съемочная группа ВВС вмешалась в сюжет природы и спасла детенышей пингвинов

Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых натуралистов и телеведущих, снимает сейчас новый цикл фильмов «Династия», где рассказывает о судьбе той или иной группы животных. Последний сюжет, который повествовал о выживании колонии императорских пингвинов в Антарктиде в условиях 60-градусного мороза, бурно обсуждается в социальных сетях и медиа. Дело в том, что съемочная группа переступила через незыблемое правило, гласившее, что натуралисты не должны вмешиваться в естественный ход событий под влиянием своих человеческих чувств. Условно говоря, как бы ни было жалко отбившегося от стада беззащитного детеныша антилопы, команда не имеет право оказать ему помощь, даже понимая, что его скоро сожрут хищники.

В этот раз на съемках произошло следующее: спасаясь от метели группа пингвинов с детенышами скатились в крутой овраг. Когда погода успокоилась, взрослые птицы смогли выбраться из ловушки, но детеныши оказались не в силах взобраться наверх по склону. Несколько дней режиссер программы Лоусон и операторы Линдси Маккэр и Стефан Кристманн наблюдали за безуспешными попытками молодняка спастись. Дело шло к неминуемой гибели животных от голода и холода. Но люди приняли решение вмешаться в сюжет, который сочинила природа.

- То, что видят зрители это только небольшая часть мучений детенышей и их мам, - говорит режиссер Лоусон. - Мы же на протяжении многих часов видели, как это душераздирающее зрелище постепенно приближается к отчаянному и трагическому финалу. Поэтому единогласно решили нарушить правила съемок, учитывая, что на протяжении многих миль вокруг кроме нас и пингвинов не было ни одной живой души. А значит, гибель детенышей никому не приносила выгоды.

Кинодокументалисты оказали птицам пассивную помощь: они вооружились лопатами и выкопали в снегу пандусы для пингвинят, а выбираться те должны были самостоятельно. Эпизод со спасением императорских пингвинов был заснят камерами и вошел в фильм. Этот поворот сюжета растрогал зрителей и члены съемочной группы на какой-то момент стали национальными героями Британии.

Однако далеко не всегда героев фильмов о природе ожидает хэппи-энд. В частности, так произошло с первым эпизодом цикла «Династия». Там сюжет был выстроен вокруг приключений шимпанзе по имени Дэвид, который был вожаком группы обезьян на Западе Африки. Пока готовилась серия выяснилось, что Дэвид был убит 7 месяцев спустя после окончания съемок. Группа молодых самцов расправилась с ним, стремясь занять место постаревшего лидера.