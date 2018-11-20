2018-11-20T18:39:28+03:00
Общество

Путин по телефону поздравил Патриарха с днем рождения

Предстоятелю РПЦ исполнилось 72 года
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Находящийся сейчас в Сочи Владимир Путин поздравил именинника по телефону. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССНаходящийся сейчас в Сочи Владимир Путин поздравил именинника по телефону. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день рождения - ему исполнилось 72 года. Отмечает - это громко сказано, поскольку предстоятель Русской православной церкви всегда проводит этот день как самый обычный. За исключением, разве что, юбилеев.

С утра он совершил литургию в домовом храме своей резиденции в Переделкино, а дальше продолжил работать с документами.

-Встреч и мероприятий на этот день у Патриарха не запланировано. С учетом достаточно плотного графика в последующие дни он будет работать с документами, - рассказал его пресс-секретарь иерей Александр Волков.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что находящийся сейчас в Сочи Владимир Путин поздравил именинника по телефону.

"Комсомольская правда" присоединяется к поздравлениям и желает Его Святейшеству крепкого здоровья и сил на все! Многая и благая лета!

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