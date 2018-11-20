Миллион за Великие имена России

Число голосов в финальном туре конкурса Великие имена России перевалило за миллион. Уже известно, за названия каких аэропортов люди голосуют охотнее всего (см. инфографику).

Известные актеры призывают россиян поддержать своих профессиональных коллег. В финал конкурса вышло пять имен: Владимир Высоцкий (аэропорт Магадан), Михаил Ульянов (аэропорт Омск), Леонид Гайдай (аэропорт Благовещенск), Клара Лучко (аэропорт Анапа), Эльдар Рязанов (аэропорт Самара).

Пока в лидерах только Владимир Высоцкий. Сергей Маковецкий и Александр Калягин на гастролях в Омске поддержали идею назвать омский аэропорт в честь Михаила Ульянова.

- Он был грандиозным человеком, светлым, открытым, искренним. Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он – омич, - сказал Сергей Маковецкий.

Сторонники того или варианта не стесняются активно агитировать за своего кандидата. Например, крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя.

Тюменский художник устроил стрит-арт акцию, посвященную конкурсу «Великие имена России», и изобразил портрет Дмитрия Менделеева.

Вокруг некоторых имен развернулись настоящие баталии.

Есть мнение, что из списка вариантов в Калининграде надо исключить кандидатуру Иммануила Канта. Аргумент за это: философ был не российского происхождения. Тем не менее, сейчас Кант лидирует в Калининграде. Он опережает императрицу Елизавету Петровну, которая пожаловала Канту гражданство Российской Империи. Среди вариантов есть полководцев Великой Отечественной Войны Александр Василевский и Иван Черняховский.

Теперь за названия для аэропортов можно проголосовать на борту самолета «Аэрофлота». Перевозчик стал добровольным партнером проекта «Великие имена России». География проекта охватывает 33 внутрироссийских рейса авиакомпании, пассажиры которых с 20 ноября смогут заполнить анкеты прямо в полете.

ЗА КАКИЕ АЭРОПОРТЫ ГОЛОСУЮТ АКТИВНЕЕ ВСЕГО

Уфа – 72,6 тыс. человек

Казань – 55,4 тыс. человек

Симферополь – 43,7 тыс. человек

Минеральные Воды – 40,6 тыс. человек

Мурманск – 35,6 тыс. человек

Среди аутсайдеров аэропорты:

Сочи, Анадырь, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Норильск, Магадан и Благовещенск пока набрали по 10 тыс. голосов каждый.