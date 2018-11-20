Появилась оплата рейсов Аэрофлота через Google Pay

Компания «Аэрофлот» улучшила мобильное приложение для пользователей Android-устройств. Появилась возможность оплачивать билеты через сервис Google Pay. До этого перевозчик уже внедрил доступ к похожему сервису - Apple Pay, который поддерживается на iOS-устройствах.

Напомним, Google Pay – это простая и безопасная платежная система. С ней не надо вручную вводить данные банковской карте при оформлении покупки. Для начала использования продукта надо скачать на смартфон приложение Google Pay, а потом выбрать кредитную или дебетовую карту, которая будет использоваться для оплаты.

После этого пассажиры «Аэрофлота», оплачивая перелет, могут не вводить повторно данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Google Pay. Подтвердить операцию можно отпечатком пальца или паролем.

Google Pay защищает данные карты от мошенников. При передаче информации о платеже используется номер виртуального счета.

«Аэрофлот» регулярно обновляет сайт и расширяет возможности мобильного приложения. Перевозчик занял четвертое место в глобальном рейтинге консалтинговой компании Bain&Co. Эксперты оценили уровень цифровизации всех авиакомпаний мира.