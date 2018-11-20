2018-11-20T17:06:59+03:00
Наука

В одном из самых засушливых мест планеты прошел первый дождь, но он принес не жизнь, а смерть

Осадки привели к гибели наидревнейших микроорганизмов Земли, которые тысячелетиями адаптировались к существованию в засушливом климате
Арина СУВОРОВА
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В течение 500 лет в этом районе не было ни одного дождяВ течение 500 лет в этом районе не было ни одного дождяФото: EAST NEWS
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Пустыня Атакама, которая располагается на севере Чили, считается самой сухой пустыней на планете. Этот феномен связан с географическими и климатическими особенностями региона. Холодные поверхностные воды Тихого океана, так называемое Перуанское течение, охлаждают нижние слои атмосферы и создают температурную инверсию, которая препятствуют выпадению осадков в пустыне.

В течение 500 лет в этом районе не было ни одного дождя. Но все изменилось в 2015 году, когда в пустыни Атакама прошел долгожданный дождь. О том, что же случилось - рассказывает популярное научное издание Scientific Reports.

ВОДА — ИСТОЧНИК СМЕРТИ

Многие ожидали, что с первыми каплями самое засушливое место планеты начнет зеленеть на глазах. Но вместо этого вода произвела обратный эффект.

- Когда дожди пришли в Атакаму, мы надеялись, что пустыня оживет, появятся уникальные растения, - говорит профессор Корнеллского университета Альберто Файрен. - Вместо этого, осадки вызвали массовое вымирание микроорганизмов. В пустыне жило до 16 различных видов древних микробов. После прошедшего дождя осталось всего два-четыре вида.

Ученые пришли к выводу, влага для организмов, живущих в пустыне — верная смерть. Микроорганизмы за многие столетия научились выживать в засушливых условиях, поэтому внезапный переизбыток влаги нарушил их нормальное функционирование, вызвав осмотический шок (резкий переход из тепла в холод. - ред.).

Считается, что именно изменение климата в районе Тихого океана привело к тому, что в Атакаме прошли первые дожди. Осадки выпали 25 марта и 9 августа в 2015 году, а также 7 июня в 2017 году.

АТАКАМА КАК ЗЕМНОЙ МАРС

Ученые убеждены, что новые результаты исследований самого засушливого места на планете могут быть полезны в изучении развития жизни микроорганизмов на Марсе (если они там вообще существовали). Многие астробиологи давно изучают Атакаму из-за ее сходства с поверхностью красной планеты.

Марс пережил сложный период глобальных климатических изменений. Первый этап — 4,5 — 3,5 млрд лет назад — тогда на поверхности планеты, возможно, содержалось достаточно большой объем воды. Со временем климат становился все более засушливым до тех пор, пока Марс не стал одной огромной пустыней, таким, каким мы знаем его сейчас.

Тем не менее, даже этот засушливый период прерывался, и на поверхность Марса выпадали обильные осадки, которые затапливали некоторые районы.

- Гипотетически, в результате климатических изменений местные экосистемы адаптировались к высоким температурам, которые установились на планете после 3,5 млрд лет назад. Но из-за внезапных осадков они точно также, как и микроорганизмы в Атакаме, претерпевали осмотические стрессы и погибали, - пишут исследователи в журнлале Scientific Reports.

ЖИЗНЬ НА МАРСЕ

Открытие в пустыне Атакама могут заставить ученых пересмотреть результаты опытов, проведенных с образцами, собранными космическим зондом «Викинг-1» в 1976 году на поверхности Марса. Тогда было проведено два эксперимента. В результате первого были найдены доказательства, свидетельствующие о наличии жизни на красной планете. В то время, как второй опыт не показал никаких следов органических веществ.

- Отрицательные результаты опытов могут найти простое объяснение — при их проведении использовались разные водные растворы, - пришли к выводу ученые. - Взаимодействие с водой миллионы лет назад потенциальных микроорганизмов на Марсе, как и организмов в Атакаме, привело к осмотическому взрыву, а затем к последующему разрушению органических молекул.

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