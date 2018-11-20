Благотворительная фотосессия фонда "Детские сердца" собрала добрых, красивых и осознанных людей

Символической платой за профессиональный искренний, живой снимок стала подписка на ежемесячное пожертвование в пользу подопечных фонда «Детские сердца».

Именно призыв помогать постоянно, ежемесячно отчисляя небольшие суммы в проверенный фонд, - самое важное послание фонда «Детские сердца» всем жителям России.

- Сейчас модно говорить об осознанной жизни, - рассуждает директор фонда Катя Бермант, - А мы призываем людей заниматься осознанной благотворительностью! Потому что, подавая из жалости нищим на улицах и чувствуя себя при этом хорошим человеком, мы занимаемся самообманом. Вы никогда не сможете узнать, куда пойдут ваши деньги, никто не даст вам отчёт по требованию. И всё же помогать важно, поэтому мы призываем помогать правильно, выбрав проверенный фонд и оформив ежемесячную подписку на пожертвование на любую сумму.

Принять участие в фотосессии мог каждый Фото предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Немного значащие для средней семьи 100 рублей в месяц, тем не менее, позволят планировать работу благотворительного фонда, решать проблемы подопечных комплексно, если постоянных жертвователей будет много.

К тому же благотворительные фонды не получают данные вашей банковской карты ни при совершении однократного пожертвования, ни при подписке на ежемесячные переводы. Как в интернет-магазинах, платежные системы кодируют данные так, что из них нельзя извлечь ваши реквизиты – ни сотрудникам фонда, ни даже сотрудникам платежной системы (например, CloudPayments или ChronoPay). Вы всегда можете остановить пожертвование, изменить сумму или дату списания средств.

Актер и режиссер Александр Карпиловский с сыном Фото Ивана Куринного, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Известные столичные фотографы – Натали Коган, Иван Куринной, Елена Чернышова, Оксана Юшко, Максим Мармур, Андрей Турунов, Александр Сорин и Евгения Жуланова фотографировали обычных людей, которые оформили подписку на ежемесячный благотворительный взнос в пользу подопечных фонда «Детские Сердца».

Актер Александр Семчев Фото Андрея Турунова, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Актриса Анфиса Вистингаузен Фото Александра Сорина, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

- Если моя работа может помочь, необходимо периодически принимать участие в таких акциях, - говорит Натали Коган, известный fashion-фотограф. Её работы можно увидеть на страницах русского и зарубежного глянца, а любовь к фотографии отражается в каждом снимке. Сейчас она сотрудничает с Conde Nast, Elle, Harper’s Bazaar, Tatler, Vogue Bambini, Schön, Hunger, Dansk, продюсирует и снимает в Нью Йорке для Pier 59.

Фотограф Иван Куринной Фото Ольги Шаровой, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Актриса Ирина Розанова Фото Ивана Куринного, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Мероприятие посетили Александр Семчев, Ирина Розанова, Александр Карпиловский, Анфиса Вистингаузен, Марина Цурцумия и другие известные люди.

В сетях проект поддержали актёры театра и кино Алёна Хмельницкая, Нелли Уварова, Тутта Ларсен , Семён Трескунов, Александр Карпиловский.

Благотворительная фотосессия, стартовавшая в ЦДМ на Лубянке, будет проходить каждый месяц в разных местах Москвы, привлекая внимание жителей города к важности регулярных благотворительных пожертвований.

Юные спортсменки тоже поддержали акцию Фото Максима Мармура, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

- Мы часто надеемся, что всё изменится само собой, - говорит Катя Бермант.- Но правда в том, что существует единственный способ, чтобы всё изменилось – измениться нам самим. И если вы хотите чтобы Россия стала более цивилизованной, а люди более добрыми, а помощь больным и слабым – обыденным делом, начните с себя. Сделайте благотворительность рутиной. Оформите ежемесячный платёж на любую сумму в фонде «Детские сердца».

Фото Евгения Жуланова, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Детские сердца» с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3 534 детей и собрано более 890 млн. рублей.