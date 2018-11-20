Аргентинскую подлодку сгубил пожар, а не торпеда?

Потеря «Сан-Хуана» стало одной из самых громких трагедий аргентинских ВМС в истории страны. Подводная лодка вместе с 44 членами экипажа исчезла 15 ноября 2017 года и только недавно ее останки были обнаружены на глубине 900 метров в Атлантическом океане.

Изучение обломков помогло аргентинцам смоделировать тот злосчастный инцидент, который и погубил «Сан-Хуан». По мнению минобороны, на подлодке произошел пожар, причем не один, а несколько. Первоначально возгорание возникло еще за день до полного затопления, в отсеке с электрическими аккумуляторами, которые расположены в носу субмарины. Тогда экипаж смог потушить огонь, поднявшись на поверхность. В результате подлодка продолжила движение в надводном положении.

Изучение обломков помогло аргентинцам смоделировать тот злосчастный инцидент, который и погубил «Сан-Хуан»Фото: REUTERS

Как считают специалисты, вскоре после первого пожара произошло еще одно возгорание в том же батарейном отсеке, в результате которого серьезно пострадали приборы управления, а сам корабль начал идти ко дну. Уже в толще океана корпус судна был смят давлением воды, из-за чего сейчас корпус подлодки имеет странную форму.

Обнаружение останков корабля помогло опровергнуть другие версии, среди которых были и самые невероятные, включая атаку британской подлодкой. Раньше многие СМИ писали о том, на борту произошел взрыв и весь экипаж погиб практически мгновенно, но предварительное расследование утверждает: корабль был уничтожен из-за того, что опустился на глубину, на которую не был рассчитан.

По словам министра обороны Аргентины Оскара Агуада, пока подлодку поднимать не будут - слишком дорого. Затраты оцениваются в $4 млрд. Придется нанимать сторонние фирмы, а собственных водолазов, способных решить эту задачу, у ВМС нет.

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