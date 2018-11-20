2018-11-20T20:08:15+03:00
Общество

Наши зодчие поразили Венецию суперпроектом

На венецианской выставке «Современная русская православная архитектура» представили проект Главного храма Вооруженных сил России
Игорь ЯКУНИН
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30 тысяч жертвователей уже внесли средства в строительство храма30 тысяч жертвователей уже внесли средства в строительство храма
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Его возведут в подмосковном парке «Патриот» через полтора года — к 75-летию победы в Великой Отечественной. Соответственной будет и высота звонницы — 75 метров. А высота малых куполов 1418 сантиметров — по числу огненных дней и ночей войны. И галерея памяти составит 1418 шагов, цифровые технологии позволят разместить здесь 33 миллиона фотографий участников той войны. Диаметр центрального барабана храма также символичен в размерах: 19 метров и 45 сантиметров —это цифры победного для нас года.

Директор отделения философии Венецианского университета Ка Фоскари Джузеппе Барбьери отметил, что интересно использованы пропорции, числа касательно конструкций и у него «вызывает удивление, как эти формулы связаны с традиционной русской религиозной архитектурой».

30 тысяч жертвователей уже внесли средства в строительство храма, его проект также смогут увидеть в Милане и на озере Гарда.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Храм и беднота

Владимир ВОРСОБИН

Новость, что министерство обороны собирается строить в парке «Патриот» почти стометровый храм, поначалу не выглядела особенной. Храм так храм. Пусть в странном для православия (судя по эскизам) стиле «милитари», но с другой стороны – какие претензии к стилю? Храм армейский. Не соглашусь с теми, кто ядовито осмеивает святой проект. (подробности)

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