2018-11-20T21:26:40+03:00
Политика

Павел Грудинин нашел виновного в своем поражении на выборах

К тому, что директор «красного совхоза» набрал менее 12 процентов, оказалось причастной его бывшая работница Лидия Филькина, пожилая женщина-инвалид
Иван ТРОФИМОВ
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В настоящее время обманутые акционеры готовят новый иск о взыскании с Павла Грудинина 1 миллиарда 100 млн рублейВ настоящее время обманутые акционеры готовят новый иск о взыскании с Павла Грудинина 1 миллиарда 100 млн рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В августе 2018 года Павел Грудинин подал в Видновский суд иск с требованием взыскать с ответчицы Лидии Филькиной 200 тысяч рублей - в качестве моральной компенсации за «нравственные страдания». Как указал экс-кандидат в президенты в иске: «Спланированное выступление Филькиной на телевидении стало наиболее обсуждаемой темой в сети Интернет, повлияло на результаты голосования избирателей и возникновения проблем с бизнесом, что причинило мне нравственные страдания».

Грустная история Лидии Филькиной

Итак, с чего все началось. В совхозе одна из жилищных программ позволяет работнику перевести служебное жильё в собственное. Для этого надо отработать в совхозе 10 лет. Филькина с мужем отработали 8 лет и имели хорошие перспективы на получения квартиры в собственность. Но неожиданно семья была выселена из квартиры - вместе с несовершеннолетними детьми. Обращения в суд не помогли. Отчаявшаяся женщина совершила попытку самосожжения, попала в реанимацию. Но и это не помогло вернуть жилье.

- Мы отработали 8 лет, ни от какой работы не отказывались, работали честно, добросовестно, - рассказывает Лидия Филькина. - Оставалось отработать еще 2 года. А он (Грудинин — Ред.) нас вызывает и говорит: я вас сокращаю, вы мне больше не нужны и освобождайте квартиру.

15 марта 2018 года Филькиной удалось попасть на теледебаты к Владимиру Соловьеву. Один из кандидатов в президенты России, Максим Сурайкин, представил ее своим доверенным лицом. Говорила Филькина на всю страну о своем наболевшем.

«Когда я лежала в реанимации, он прислал ко мне в квартиру, людей, которые отключили свет, забили унитаз. А у нас несовершеннолетние дети! Он даже не подумал. Везде он выступает, что он защищает пожилых людей, интересы пожилых людей, интересы детей. Где они, эти интересы, ответьте мне на этот вопрос. Какие интересы он защищает, чьи интересы он защищает?»

Именно эти слова причинили нравственные страдания Грудинину.

В иске он указывает: «Филькина утверждала о фактах, которые не имели место в реальности, поскольку я никакого отношения к выселению ее семьи из квартиры не имел».

Если разобраться, действительно, Павел Николаевич лично «не отключал свет» и «не забивал унитаз».ЗАО «Совхоз имени Ленина» законных оснований для выселения семьи Филькиных не нашел. И тогда, как собственник, перепродал ее третьему лицу. Это «третье лицо» на законных основаниях через суд выселяет семью Филькиных...

Сегодня семья женщины, ставшей после этого инцидента инвалидом, живет на съемной квартире.

Дело о заниженной стоимости земли

История Филькиной — не единственное дело, подпортившее репутацию Грудинину.

Разберемся с еще одним иском, который подали рядовые акционеры против «ТТ Девелопмент» (компания, учрежденная Грудининым и группой его родственников и знакомых)

Как уж сообщалось в СМИ акционеры почти через 10 лет узнали удивительные вещи. Оказывается, цитируем: «Когда фирму учреждали в 2008 году, 18 гектаров земли стали взносом в уставный капитал со стороны ЗАО «Совхоз им. Ленина». Доля «совхоза» в номинальной стоимости «ТТ Девелопмент» за внесенные 18 гектаров составила 29,3 миллиона рублей». И предполагал, что земли ушли из совхоза по очень заниженной цене. Суд же установил точно: «…Земельные участки, стоимость которых на дату заключения указанной сделки превышала 1 миллиард 95 миллионов рублей». В 37 раз Грудининым и его партнёрами была занижена стоимость земли.

Акционеры выиграли суды против «ТТ Девелопмент» во всех инстанциях. Требования истцов были удовлетворены — ту сделку признали недействительной.

В настоящее время обманутые акционеры готовят новый иск о взыскании с Павла Грудинина 1 миллиарда 100 млн рублей в связи с вступлением в законную силу решения суда по «ТТ Девелопмент».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опять офшоры

Еще один пример, касающейся деятельности Павла Николаевича. На пресс-конференции в самом начале президентской кампании Грудинину задали вопрос: «Вы говорите, что не используете офшоры, при этом 20% вашего совхоза принадлежит Белизскому офшору «Бонтро ЛТД», если это не ваша доля, тогда чей это офшор?»

В ответ Грудини возмутился: «Если один из акционеров захотел спрятаться за офшором, мы не можем этому помешать. У меня 44% акций я перед вами сижу, и контролируют все люди, которые находятся в России».

Но и это оказалось неправдой. В судебном деле А-41 17204/18 имеется письменное пояснение ФНС России, в котором указано: «…Установлено, что П.Н. Грудинин является бенефициарным владельцем (доля 100%) международной коммерческой компании «Бонтро ЛТД».

Еще один повод задуматься.

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