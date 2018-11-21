2018-11-21T00:14:17+03:00
Туризм

Отдых в Турции: Отели дорожают, а спрос растёт

Отели Антальи уже подняли цены на 19% на лето 2019
Юлия СМИРНОВА
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До конца 2018 года в Турции успеют отдохнуть рекордные 5,5 миллионов наших соотечественниковДо конца 2018 года в Турции успеют отдохнуть рекордные 5,5 миллионов наших соотечественниковФото: Антон ПИКУС
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Ассоциация туроператоров России на днях поделилась не радующим отпускников прогнозом: летом 2019 отдых в Турции подорожает на 10 - 15, а возможно и на все 30 процентов. Новость эта касается, без прувеличения, миллионов российских туристов. До конца 2018 года в Турции успеют отдохнуть 5,5 миллионов наших соотечественников. Это рекорд.

Сэкономить, похоже, не выйдет и в том случае, если сланировать поездку в безвизовую Турцию самостоятельно, без помощи турфирм. Потому как рост цен на отели - уже не прогноз, а факт. Цифрами с “КП” поделилась Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru:

В 2018 году спрос на летние поездки в Турцию у самостоятельных путешественников вырос на 26,7%. При этом в 2017 году интерес к авиабилетам и отелям на турецких курортах увеличился на 89,3%. Так что спрос на отдых в Турции продолжает расти, но уже не такими темпами. Если говорить о грядущих новогодних праздниках, то встречать 2019-й в Стамбуле и Анталье будут на 3% больше россиян, чем прошлой зимой. А год назад мы фиксировали рост популярности зимнего отдыха в Турции на 68%. Конечно, нельзя говорить о том, что российские туристы охладели к Турции, но ажиотажа уже нет.

Дело в том числе и в ценах:

Авиабилеты в Турцию на весну и лето 2019 года подорожали всего на 5%, - продолжает Ирина Рябовол. - А вот пятизвёздочные отели в Анталье подняли цены на 19%, в Бодруме - на 10,5%. Если опасения по поводу дальнейшего роста цен оправдаются, то часть поклонников Турции, вероятно, предпочтут другие страны. Справедливости ради, тенденция характерна лишь для пляжных курортов. Проживание в гостиницах Стамбула подорожало лишь на 4,5%.

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