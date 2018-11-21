Педагоги завалили тесты по предметам, которые сами же преподают

На днях Рособрнадзор объявил о результатах пробной аттестации школьных учителей. Подумать только: почти половина преподавателей математики и информатики завалили собственный предмет! А по русскому, истории и литературе «неуд» получил каждый четвертый педагог...

Скандал вылился в соцсети.

- Это ж только пробные задания! - объясняет Татьяна Куприянова, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования. - Пока неясно, какие эксперты их проверяли, какая научная база за всем этим стоит... В регионах были случаи, когда педагоги приходили на эту аттестацию, смотрели на вопросы, перечеркивали весь лист - и уходили. Потому что, с их точки зрения как профессионалов, там не все было в порядке с точки зрения содержания.

Мы в редакции, конечно, заинтересовались вопросами, хотели сами себя проверить, но... Увы, пробные задания оказались большой тайной - сразу их не выложили в открытый доступ, а теперь, после скандала, и подавно никому не покажут. Но зато учителя, сдававшие экзамен, написали в блогах, что было не так в этих тестах (см. «Из первых уст»).

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА

На экзамене, о котором идет речь, у учителей проверяли только знание предмета и методологические умения (то, как учитель умеет работать с учеником). Однако в будущем проверки станут гораздо серьезнее (см. инфографику).

- Эта работа ведется в рамках указа президента о формировании новой системы учительского роста, - объясняет Светлана Ермакова, замдиректора департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения.

- Сейчас в каждом регионе аттестация проводится по-своему, - объясняет Андрей Милехин, проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета, разработчика новой модели аттестации. - При переезде учитель может столкнуться с тем, что требования для первой или для высшей категории в соседнем регионе совсем не те, что дома.

До декабря 2019 года новая модель будет обкатываться и обсуждаться. Учителя и эксперты могут принять в нем участие на сайте ефом.рф.

Новые правила аттестации вступят в силу не раньше второй половины 2020 года. Кроме того, в первые 5 лет педагоги будут сдавать экзамены в переходном режиме.

НЕДАВНИХ СТУДЕНТОВ ПЕРЕПРОВЕРЯТ

Всего для учителей готовят несколько типов экзаменов:

1. Аттестация на 1-ю и высшую категории. Обе аттестации будут проводиться по желанию учителя, но от них может зависеть надбавка к зарплате. Для некоторых педагогов процедура может быть упрощена: например, для народных и заслуженных учителей или тех, кто подготовил призеров олимпиад.

2. Экзамен на соответствие занимаемой должности. Этот будет обязательным - учителям нужно будет проходить его каждые пять лет. Сейчас он тоже сдается, но условия не такие жесткие.

3. «Входной» экзамен - для тех, кто только пришел работать в школу. Тоже обязательный. Начинающий педагог должен будет показать, насколько он владеет методикой и умеет работать с учениками. Правда, сдавать его прямо 1 сентября вчерашние студенты не будут - им дадут время привыкнуть к работе с детьми.

Из чего будет складываться оценка педагога

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Тест по основам культуры писали, вытаращив глаза»

Учителя обсуждают, почему плохо выполнили задания.

Ольга:

Тесты эти писали после обеда, когда учителя уже провели свои 5 - 6 уроков. На все про все давали 3 часа 55 минут. Причем далеко не каждый сдавал свой предмет: математики писали экономику, историки - право, а с ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры) вообще космос - он только введен в курс основной школы, и специалистов по этому предмету нет вообще! Его, вытаращив глаза, писали биологи, географы, социальные педагоги и даже хореографы. Во второй части была современная теория и методология, которую наши педагоги в таком объеме даже в вузе не учили, а учились некоторые более 30 и даже 40 лет назад. Многие к этой части просто не приступили. Испытав шок и стресс, сдавали пустые бланки ответов и уходили.

Галина:

Заданий по профилю преподавания там было от 2 до 5, все остальное - общие вопросы, мало касаемые учителя. Криво написанные задания, сформулированные безграмотно, оставляющие много сомнений по выбору подходящего ответа. Необъективный, непрофессиональный, глупый тест, который показывает не реальность, а «низость» нашей системы образования».

Елена:

Я была участницей этого тестирования. Во-первых, из трех вариантов тестов в двух были задания с математическими ошибками. Во-вторых, учителя математики не обязаны знать информатику, поэтому некоторые просто не отвечали на эти вопросы. А в-третьих, были задания по работе с детьми ОВЗ (глухими, слабовидящими), а как с ними работать, нас никто не учил. Кто как понимает, так и ответили. Результат налицо.

Александр:

В тесте по математике 16 вопросов - по бюрократическим нормам и по научной терминологии, которую 90 процентов учителей выбрасывают из головы, как только сдают госы при выпуске из вузов. Например, был вопрос по санитарным нормам. Надо было ответить, какая должна быть ширина прохода между партами - 60 сантиметров или 70. Зачем это знать учителю математики, если в реальном кабинете ширина прохода между партами будет определяться не по бумажкам, а по ширине кабинета и ширине парт?

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