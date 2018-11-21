Яна Поплавская опять перенесла свадьбу с молодым избранником

«Комсомолка» первой сообщила о том, что гражданский супруг Яны Поплавской журналист Евгений Яковлев, который на 15 лет ее моложе, сделал актрисе и телеведущей официальное предложение. Но прошел год, а о свадьбе ничего не слышно. «КП» решила выяснить, что помешало Яне отправиться в загс.

«Штамп ничего не решает»

- Яна, вы собирались замуж... - напоминаю по телефону.

- Да, Женя делал мне предложение, и не раз. Но пока еще официально мы не дошли.

- А считалось, что у вас идет подготовка к свадьбе...

- Вы имеете в виду подготовку к какому-то роскошеству? Что за ерунда! Зачем напоказ?!

- То есть замужества у вас нет?

- Как же нет, если я замужем? У меня гражданский брак. Разница в чем - в синем штампе? Разве он что-то меняет в отношениях? Я разводилась с первым мужем (режиссером Сергеем Гинзбургом. - Ред.). Все, паспорт принесла, штампа нет... И? Он ничего не решает абсолютно.

Я и в первом браке официально вышла замуж только через три с половиной года. Меня родители долго уговаривали пойти в загс, муж тоже... Но вообще - да, у нас с Женей роспись будет. Думаю, ближе к весне.

- Раз муж долго уговаривал, значит, хотел «застолбить» право на вас за собой!

- Ну так это же хорошо. Пусть мужчины уговаривают. Хуже, когда женщины вешаются на шею и с ножом к горлу пытаются получить заветную печать!

- Чем занимаются ваши сыновья (от брака с Сергеем Гинзбургом. - Ред.)?

- Работают. Один - на Первом канале. Другой снимает кино и рекламу.

- Младший сын живет с вами?

- Да, в одной квартире, но скоро переедет в свою.

Небезумная ревность

- Евгений, вы хотите расписаться с Яной? - перезваниваю гражданскому мужу Поплавской Евгению Яковлеву.

- Да, планы не меняются, просто всплывают разные дела, никак не соберемся. Но я уже подарил ей кольцо в честь помолвки - с крупным бриллиантом, средней цены. Яна любит украшения, серьги - это вообще ее главное отличие. Какие бы ни надела, ей все говорят: «Просто шикарно!» Ей очень идет.

- Не ревнуете?

- Конечно, ревную. Все-таки она женщина красивая, умная, популярная. Но это легкая ревность, без скандалов и подозрений.

- Перед свадьбой будете оформлять брачный договор?

- У нас все на доверительных отношениях. Если что случится, я все совместно нажитое имущество оставлю ей. Буквально на днях купили земельный участок на Ярославском шоссе, в районе Софрино, в новом коттеджном поселке, будем строить загородный дом. Участок записан на Яну. Мы мечтаем о доме и даже во сне его строим! Янка просыпается, говорит: «Я всю ночь занималась стройкой...»

«Красную Шапочку». ФОТО: кадр из фильма

«Дочка знает про «Красную Шапочку»

- Как Яна общается с вашей дочкой от первого брака?

- Они ладят. Сейчас Лизе семь лет. На выходные она приходит к нам. Я просто с умилением смотрю, как они обнимаются... Конечно, Лиза смотрела фильм «Про Красную Шапочку». И знает, что Яна - та самая маленькая девочка из кино.

- А у вас с младшим сыном Яны Никитой, который с вами живет, какие отношения?

- Прекрасные. Мы даже иногда в шутку называем друг друга «папаня» и «сынок».

- Вы ощущаете разницу в возрасте с Яной?

- Нет. Мне сейчас 36 лет. Для кого-то, может быть, чувствуется разница, но это зависит от того, насколько люди умны и образованны. Кстати, познакомились мы с Яной давно, в 2006 году, а стали жить вместе три с половиной года назад. Это одна из лучших вещей, которая случилась со мной. Я стал добрее, умнее, по-другому смотрю на мир. И даже научилсяготовить!

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