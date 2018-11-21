Как за десять лет изменились российские знаменитости: «Отличник» Галкин и Лолита в пачке

Многие из популярных в начале 2000-х (или в эру нулевых, как прозвали это время в народе) артистов, политиков и спортсменов до сих пор на слуху, не пропали с экранов, как многие их коллеги. Правда, с тех пор некоторые звезды кардинально изменили свой имидж. Фотографии знаменитостей тех времен мы рассмотрели с нашим модным экспертом, дизайнером Анной Wolf.

Дизайнером Анна Wolf. ФОТО: Личный архив

Максим Галкин

- Имидж Галкина того времени на сто процентов соответствует образу отличника, которым, собственно, артист и был. Выпускник солидного вуза (окончил Российский государственный гуманитарный университет. - Ред.), лингвист, знающий несколько языков, делающий первые шаги на ТВ. Все очень-очень прилично и сдержанно. Кто бы знал, что женитьба на Пугачевой внесет в гардероб Максима революционные нотки. Именно под руководством жены Галкин расстанется с очками, будет экспериментировать с модными стрижками и подружится с кожаными косухами.

Максим ГалкинФото: Геннадий УСОЕВ

Не секрет, что Алла Борисовна частенько приезжает в известный универмаг, чтобы выбрать новые наряды для мужа, который равнодушен к шопингу. Плюс пижамы и куртки для Галкина иногда по заказу АБ делает стилист Пугачевой Алишер. Хотя не могу сказать, что в юношеском имидже Максима с костюмами и очками не было определенной доли очарования.

Алла Пугачева

- Примечательно, что годы не сильно изменили Аллу Борисовну. Она по-прежнему предпочитает одеваться в черное, так же любит свободный крой (смотрите, как вальяжно висит на ней широкий балахон) и, конечно, яркие аксессуары. Здесь это массивная цепь с кулоном. Не сильно изменилась и прическа Аллы Борисовны. Правда, сегодня звезда частенько прячет рыжие кудри под всевозможными париками.

Алла ПугачеваФото: Геннадий УСОЕВ

Андрей Малахов и Владимир Жириновский

- За годы работы в шоу-бизнесе стиль Андрея Малахова претерпел серьезные изменения. Из худенького мальчика в очках он превратился в лощеного светского льва с шикарными бицепсами. Кропотливая работа в спортзале и усилия стилистов принесли свои результаты - это заметно, если сравнить нынешнего Андрея с его молодой версией на этом снимке. Пока еще Малахов не начал посещать зал, но вот от очков уже попытался отказаться, заменив их контактными линзами. Модный в то время начес делает телеведущего похожим на солиста популярной мальчиковой группы. Кстати, в то время Андрей частенько прибегал к услугам стилиста Сергея Зверева. Возможно, именно «король гламура» является автором этой укладки. Если раньше Малахов стремился выглядеть как тусовщик из пафосного лондонского клуба, то теперь он больше похож на преуспевающего бизнесмена с Уолл-стрит.

А вот Владимир Вольфович Жириновский совсем не изменился. Все так же энергичен и в сером костюме. Причем мне кажется, том же самом. Только галстук поменял.

Ирина АллегроваФото: Геннадий УСОЕВ

Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев

- Удивительно, но ни «Казанова российской эстрады», ни ее «императрица» не желают меняться с годами. Они все те же и в тех же декорациях. С сетями, мехами, химией на голове... В нулевые они порой возмущали и будоражили, а сейчас же скорее заставляют ностальгировать об эпохе, когда доллар стоил меньше 30 рублей.

Валерий ЛеонтьевФото: Геннадий УСОЕВ

Светлана Хоркина

- Светлана всегда была эффектной, но все же за последние годы спортсменка стала выглядеть более элегантно. В нулевых ее образы для выходов в свет были порой спорными. Я очень уважаю Светлану, она прославленная гимнастка, но ее тогдашнего парикмахера следовало бы уволить. Мастер совершенно не щадил ее волосы, осветляя их до крайности.

Дима Билан

- «Ночной хулиган» за последнее десятилетие отказался от белых маек и висящих до колен джинсов, из-под которых неизменно торчала резинка трусов. А главное - от кепок, которые его в свое время прославили. Теперь это серьезный молодой человек при бороде и костюме, который, впрочем, нет-нет, да и порадует нас игривой фотосессией. Ибо искоренить «ночного хулигана» в себе не так-то просто.

Дима БиланФото: Геннадий УСОЕВ

Лолита Милявская

- За это время Лола перестала петь в Кабаре-дуэте «Академия», развелась с коллегой и продюсером Александром Цекало, начала сольную карьеру, воспитала дочку. Потом певица дважды выходила замуж (с нынешним супругом Дмитрием Ивановым она живет и по сей день), получила ТЭФИ за ведение ток-шоу «Без комплексов» и посылала в далекое путешествие всех, кто был с ней не согласен, включая известных блогеров и руководство радиостанций. Конечно, этот калейдоскоп событий не мог не отразиться на внешности певицы. Лолита полнела и худела чуть ли не до голодных обмороков. Показательно делала пластику и колола ботокс. Наращивала волосы и брилась наголо. В какой-то момент певица просто забила на мнение окружающих и стала одеваться так, как считает нужным, - вы же помните ее обтягивающий полупрозрачный наряд в стиле Дженнифер Лопес на фестивале в Баку? Глядя на это фото, понимаешь, что уже тогда нынешняя бунтарка нарушала многие запреты и пыталась выходить за рамки.

Лолита МилявскаяФото: Геннадий УСОЕВ

Кристина Орбакайте

- 47-летней Кристине удалось сохранить юношескую стройность. Она с легкостью сможет влезть в джинсы 20-летней давности и примерить девичьи сарафаны на тоненьких бретельках. Согласитесь, далеко не каждая женщина сумеет похвастаться тем же. А ведь певица за это время (в 41 год) родила третьего ребенка - дочь Клавдию.