ЗНАКовое место

ФОТО: Василия Шевцова

«Этому снимку более десяти лет. Пробегая по улице Кондопоги, обратил внимание на белую болонку, безмятежно дремавшую на теплом асфальте рядом с проезжей частью. Защитой собачке служил автомобильный знак «Объезд». Совсем рядом сновали автомобили, но собака продолжала дремать. Я достал фотоаппарат, дважды нажал на спуск. Ощутив мое присутствие, болонка лениво приоткрыла один глаз и, убедившись, что ей ничего не угрожает, тут же закрыла его.

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