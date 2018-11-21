ЗНАКовое место

2018-11-21T11:13:12+03:00
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Наши читатели продолжают участвовать в литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова
Евгений САЗОНОВ
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ФОТО: Василия Шевцова

ФОТО: Василия Шевцова

«Этому снимку более десяти лет. Пробегая по улице Кондопоги, обратил внимание на белую болонку, безмятежно дремавшую на теплом асфальте рядом с проезжей частью. Защитой собачке служил автомобильный знак «Объезд». Совсем рядом сновали автомобили, но собака продолжала дремать. Я достал фотоаппарат, дважды нажал на спуск. Ощутив мое присутствие, болонка лениво приоткрыла один глаз и, убедившись, что ей ничего не угрожает, тут же закрыла его.

Друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей или птиц с интересным рассказом - присылайте их с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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