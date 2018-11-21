Артем Дзюба о поражении от шведов: "Может, такая пощечина сослужит нам в чем-то и хорошую службу"

Футболисты сборной России проиграли решающий матч Лиги Наций команде Швеции в Стокгольме со счетом 0:2. После этой неудачи наши остались в розыгрыше этого турнира во втором по силе дивизионе, упустив шанс пробиться в элиту. В этой игре у российской команды не было из-за травм сразу несколько ведущих игроков. И это не могло не сказаться на сборной России. Капитан нашей команды Артем Дзюба после матча подвел итог этой неудачной встрече в интервью пресс-службе РФС:

- Страна развернулась к футболу, и мы очень это ценим. Сейчас не самый лучший момент для нас. Жаль, что мы проиграли сегодня и проиграли по делу.

О ПОРАЖЕНИИ

Как отметил Артем Дзюба, несмотря на такой исход поединка, у сборной России не было какого-то безразличия в этой игре. И все бились до конца. Но неудача именно в игре со Швецией - все же обидна.

- Сегодня я не заметил сегодня ни у кого из ребят безразличия. У нас не было из-за травм 4-5 ключевых футболистов. Забери у любой команды столько важных игроков, она будет играть по-другому. Немцы очень сильны, нужно понимать, какой это уровень. У Швеции команда другого плана, и от этого поражение особенно обидно.

ПРО МАТЧИ СО ШВЕЦИЕЙ

Дзюба оценил и в целом два поединка против команды Швеции. Мы сыграли в Лиге Наций с этой командой в октябре в Калининграде и сейчас в Стокгольме.

- Шведы организованны, сильны, хороши с флангов, со стандартов, и мы все это знали. Нельзя было уступить соперникам именно в борьбе. В первом матче со шведами в Калининграде мы выигрывали больше единоборств и имели определенное преимущество. У себя дома скандинавы были лучше в этом компоненте и поэтому постоянно создавали какие-то моменты.

О ЗАВИСИМОСТИ СБОРНОЙ ОТ ДЗЮБЫ

У сборной России был в Стокгольме Артем Дзюба, но не было Головина, Зобнина, Фернандеса, Черышева - многих звезд ЧМ-2018. А без них, как оказалось, у нас не может что-либо получаться так, как надо.

- Мне так не кажется. Нет такой задачи, чтобы абсолютно все передачи шли только на меня. Иногда, наверное, мы этим злоупотребляем, это говорит о том, что нужно играть смелее, нагло и расчетливо. Нам не хватило креатива. Сказалось отсутствие Саши Головина, Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Дениса Черышева…Без ключевых игроков было очень трудно. Мы постарались компенсировать их отсутствие старанием, командным духом, агрессией. Но у нас не получалось, мы теряли мячи на ровном месте. А играть против такой команды с большим браком в передачах…

БЫЛИ ЛИ КАКИЕ-ТО ШАНСЫ

Проблески надежды в игре сборной России имелись. Но все же удача не сопутствовала российской команде. Слишком много было недочетов в нашей игре.

- Как только мы сделали несколько точных передач, у нас появился момент. Реализуй мы его, возможно, игра повернулась бы по-другому. Но, в целом, мы должны играть намного сохранней, организованней, точнее и наглее. Сегодня мы очень легко давали сопернику делать некоторые вещи. Как сказал тренерский штаб, за первый тайм шведы сделали по семнадцать-восемнадцать передач слева и справа, в то время, как мы одну. Это ненормально.

ПРО ЕВРО-2020

Дальше у сборной России - Евро-2020 на повестке дня. И если что, могут ведь опяь выпасть шведы в соперники по группе.

- Я бы хотел, чтобы попался Гибралтар. Это моя команда, я ее прям жду (улыбается). Я только за, если нам попадутся шведы. Хотелось бы отыграться. Нам, конечно, нужно было побеждать в первом матче в Калининграде. Ни к кому претензий нет, мы все вместе выигрываем и проигрываем. При этом качество футбола в первом поединке со шведами с нашей стороны было выше.

О ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Однако же, как отметил Артем Дзюба, у сборной России - свой особый стиль игры. Который, правда, не получилось показать в поединке против команды Швеции, но который было хорошо видно в матчах ЧМ-2018.

- Мы эмоционально выплеснулись и физически, и эмоционально. Это правда. Связано это с тем, что наш футбол, что в сборной России, что в клубах - очень энергозатратный. Мы должны играть на своих лучших качествах, и мы это прекрасно понимаем. Наша сила в очень хорошем движении, агрессивной борьбе, подборах и бешеном желании. Мы с любой командой, даже суперклассной, за счет этих качеств можем бороться на равных. Мы это видели в матчах с Испанией и Хорватией на ЧМ-2018.

ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО В СТОКГОЛЬМЕ

Швеция - ровня сборной России, и поражение от нее вдвойне прискорбно для нашей команды. Но теперь, как считает Артем Дзюба, нужно сосредоточиться на следующих матчах. И в 2020 году быть готовым биться за попадание в элитный дивизион Лиги Наций.

- Швеция, будем откровенны, это наш уровень. Это - не Германия, не Голландия, не Испания, не Хорватия. Но, если мы проигрываем борьбу, шансов нет. Понятно, что мы устали, но нужно продолжать выходить и играть дальше. Все играют в таком графике. Но мы очень много бегаем. Тот же Далер Кузяев в каждой игре пробегает по 12-13 километров. Хочешь - не хочешь, но это очень сильно сказывается. Нужно привыкать играть на нескольких фронтах. У нас энергозатратный футбол, но он приносит плоды, нужно продолжать гнуть свою линию. Команда заново будет строиться. Может, такая пощечина сослужит нам в чем-то и хорошую службу. Надеюсь, в будущем пробьемся в Дивизион А Лиги наций УЕФА и выйдем на ЕВРО-2020.

Сборная России завершила поражением в Стокгольме свои выступления в календарном 2018 году. И теперь следующее важное для команды событие - это жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Отбор на эти соревнования будет проходить весь 2019-й год. А соперников по группе мы узнаем после жеребьевки, которая пройдет в Дублине 2 декабря.