Климакс-контроль: почему важно вовремя диагностировать климакс?

Дело в том, что от этого напрямую зависит, насколько комфортно будет чувствовать себя женщина не только на протяжении этого периода, но и в дальнейшем. Определив климакс на ранней стадии, можно с помощью назначений врача свести к минимуму те неприятные симптомы, которыми до сих пор пугают женщин.

Важный процесс в жизни женщины

Классические симптомы климакса (приливы, нерегулярные месячные, головные боли, ночная потливость, эмоциональная лабильность) приходят к женщине в разном возрасте. Обычно, постепенное угасание репродуктивной функции начинается в 45-50 лет, но бывают случаи так называемой ранней менопаузы, когда признаки климакса появляются уже в возрасте 35-40 лет. Все зависит от наследственности, перенесенных инфекций, наличия вредных привычек.

Причины преждевременного угасания функций яичников разные, но чаще всего ими являются аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, химиотерапия или генетическая предрасположенность. Климакс наступает раньше и из-за неправильного образа жизни: курение, чрезмерное употребление алкоголя негативно влияют на яичники и яйцеклетку.

Есть сведения, что на время наступления этого периода также влияют индекс массы тела и количество родов¹. Считается, к женщинам, которые ни разу не рожали, климакс приходит намного раньше.

Удивительно, но даже национальность имеет значение при наступлении климактерического синдрома. Например, жительниц Японии практически не беспокоят приливы². Вероятно, связано это с особенностями рациона – любимая многими жительницами островов соя содержит большое количество фитоэстрогенов – растительных аналогов женских половых гормонов. Их использование в пищу по-видимому и сглаживает проявления климакса.

Что такое климакс

Климакс означает постепенное угасание функций репродуктивной системы у женщины, возникающий когда яичники прекращают производить яйцеклетки и половые гормоны – эстроген и прогестерон. В яичниках перестают созревать фолликулы, прекращаются овуляции.

Принято разделять климактерический период на три этапа: пременопаузу, менопаузу и постменопаузу. По данным Международной ассоциации по менопаузе начальная стадия угасания репродуктивной функции продолжается от 15 до 18 месяцев. Самый распространенный симптом пременопаузы - приливы - связан с расстройством терморегуляции: из-за нехватки эстрогенов в организме женщину бросает в жар. Приливы могут происходить чуть ли не каждый час. Усиливается этот процесс по ночам. С ним сталкиваются более 75% женщин³.

Дефицит женских гормонов также приводит к головным болям, эмоциональной неустойчивости и снижению либидо. Постепенно, происходит адаптация организма к сниженному уровню гормонов и симптомы исчезают.

Узнать о климаксе вовремя

Приливы, потливость, перепады настроения, нерегулярные месячные - классические признаки климакса, однако эти же симптомы могут присутствовать при некоторых заболеваниях эндокринной системы. Так, например, приливы и перепады настроения могут беспокоить женщину при тиреотоксикозе (повышенном содержании гормонов щитовидной железы), а повышенная потливость встречается и при заболеваниях щитовидки, и при сахарном диабете, и при болезнях дыхательной системы.

Нерегулярные месячные тоже не всегда четко указывают на начало менопаузы. Причиной сбоев в цикле могут быть дефицит массы тела, хронический стресс, заболевания женской репродуктивной системы или даже смена часовых поясов и акклиматизация. Не стоит забывать и о беременности: многие женщины после 40 уверены, что не смогут завести детей, поэтому перестают принимать противозачаточные таблетки и предохраняться. Однако по статистике, ситуация совсем не исключительная - шансы забеременеть после 40 лет составляют 20%.

Чтобы быть уверенной в происходящем и точно исключить другие болезни и беременность, необходимо вовремя выявить наступление начального периода климакса.

Сделать это позволит домашний диагностический тест на определение менопаузы FRAUTEST menopause.

Принцип действия теста основан на определении длительного повышения уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в моче женщины, поэтому для постановки диагноза нет необходимости в анализе крови. Увеличенный ФСГ является основным маркером наступления климакса.

Многие женщины уже оценили удобство использования теста. «Когда нет возможности пойти ко врачу, начинаешь паниковать. Думаешь, что же с тобой происходит» - жалуется 52-летняя Елена Павлова. Женщина вспоминает: она ждала месяц, прежде чем узнала, что у нее пременопауза. Сначала не получалось сходить ко врачу из-за отпуска, потом к гинекологу закончилась запись. И все это время ее преследовал страх: вдруг это не просто климакс, а что-то намного серьезнее.

“Два года назад у нас в городе о Фраутесте не было известно. В аптеках мне его не предложили. Информацию о своих симптомах я начала искать в интернете. А там такого начитаешься” - продолжает она.

Достоверность FRAUTEST достигает 99%, что сравнимо с лабораторным анализом крови. Использование теста не вызовет затруднений: женщине необходимо собрать порцию мочи, погрузить в нее полоску теста до отметки и оценить результат в течение времени указанного в инструкции. Тестирование проводится дважды с перерывом в одну неделю. Проведение теста совершенно безболезненно и безопасно, а уверенность, полученная благодаря проведенному тестированию поможет комфортно перенести непростой, но естественный для каждой женщины период климакса.

В арсенале гинекологов существует множество лекарственных средств, способных уменьшить проявления климакса, сделать их практически незаметными. Но не только медикаменты помогут женщине в этот период - физические упражнения, правильно подобранная диета, отказ от вредных привычек, вот основа для комфортного климакса.

Все что нужно – вовремя установить начало климакса с помощью домашнего теста FRAUTEST и своевременно обратиться к специалисту, которому вы доверяете.

Реклама

1. Burcu Ceylan ,Nebahat Özerdo an Factors affecting age of onset of menopause and determination of quality of life in menopause Turk J Obstet Gynecol. 2015 Mar; 12(1): 43–49.

2. Lock M. Menopause: lessons from anthropology. Psychosom Med. 1998 Jul-Aug;60(4):410-9.

3. Deirdre R Pachman, Jason M Jones, Charles L Loprinzi Management of menopause-associated vasomotor symptoms: Current treatment options, challenges and future directions. Int J Womens Health. 2010; 2: 123–135