2018-11-26T15:18:21+03:00
Звезды

Ким Кардашьян призналась, что выходила замуж, будучи под кайфом

Но звезда реалити-шоу призналась, что ни к чему хорошему это не привело
Ольга АНТОНОВА
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Ким КардашьянКим КардашьянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ким Кардашьян- мастер монетизировать любой скандал. А там, где скандала нет – звезда реалити-шоу легко создаст его на пустом месте. Так, было и с выпуском коллекции ее мужа, и с новым ароматом, которому предшествовали эротические фото, и даже признание в том, что красавица много лет больна псориазом. А уж когда самую известную женщину в мире ограбили в Париже, число ее подписчиков в инстаграме резко увеличилось на два миллиона, что еще больше добавила пышнобедрой Ким славы и популярности.

Видимо, в ближайшее время нам стоит ждать новую коллекцию чего-либо нового, раз Ким Кардашьян вдруг выступила в своем реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians с заявлением, что она упутребляла наркотики. И это не привело ни к чему хорошему.

«Попробовала экстази один раз — вышла замуж. Попробовала еще раз — снялась в домашнем секс-видео. Всегда происходили нехорошие вещи». По словам Ким, о ее состоянии на знаменитом секс-видео все и так догадались. «В моей жизни был дикий период. Теперь я изменилась. Хотя я по-прежнему буду душой любой вечеринки и могу делать безумные вещи».

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