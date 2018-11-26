2018-11-26T18:17:06+03:00
Звезды

Оксана Акиньшина вернулась к мужу

Актриса опубликовала трогательное фото с Арчилом Геловани
Ольга АНТОНОВА
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Оксана Акиньшина была замужем два разаОксана Акиньшина была замужем два разаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Летом этого года Оксана Акиньшина ошарашила всех новостью, что приняла решение развестись с супругом Арчилом Геловани. Известие стало тем неожиданней, что ничего не предвещало такого расклада: семья счастливо прожила два года в Швейцарии, воспитывала сыновей, строила совместные творческие планы.

«Сообщаю сама о своем разводе с мужем. Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям», - тогда написала актриса. Примечательно, что развод Акиньшиной совпал с разрывом Сергея Шнурова со своей женой. А ведь именно Акиньшина была большой любовью Шнурова, они прожили в гражданском браке несколько лет. В тусовке тут же пошли разговоры, что лидер «Ленинграда» и звезда фильма «Сестры» снова будут вместе, тем более, что уже вскоре они опубликовали совместное селфи. Однако, повторение романа не случилось. Шнур вскоре женился на другой – Ольге Абрамовой, а вот Акиньшина все-таки смогла сохранить свой брак. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники звезды после того, как она опубликовала совместное селфи с Геловани в инстаграме. На нем пара запечатлена в самолете, счастливая перед совместным путешествием.

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Оксана Акиньшина вернулась к мужу
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Фанаты порадовались совместному фото. «Вы так хорошо смотритесь вместе», «Глаз радуется», «Это был развод про развод?», — написали фолловеры.

Отметим, что Оксана Акиньшина была замужем два раза. Брак с первым супругом, продюсер Дмитрием Литвиновым, продлился два года. Затем ей приписывали роман с актером и певцом Алексеем Воробьевым, а в 2012 году она вышла замуж за продюсера Арчила Геловани.

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