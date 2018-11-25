Зачем нужна массовая вакцинация: 3 вопроса о прививках

Количество антипрививочников в последние годы растет. Кто-то обвиняет вакцины в развитии аутизма у детей. Кто-то боится возможных побочных эффектов. Кто-то уверен, что вмешательство в природу недопустимо. Есть ли в их словах резон или люди видят единичные случаи, распространяя их на массовую вакцинацию? Вопросы есть, и на них нужно ответить.

1. Что лучше: переболеть настоящей болезнью или сделать прививку?

При реальном заражении той или иной инфекцией в организм попадают «дикие» микроорганизмы, которые на протяжении инкубационного периода бесконтрольно размножаются и вызывают ярко выраженные симптомы болезни. В вакцине же содержатся ослабленные или убитые инфекционные агенты, и иммунитет получает возможность потренироваться и выработать специфическую защиту.

2. Некоторые болезни – например, паротит или инфекционный менингит – стали встречаться значительно реже. Можно ли не прививаться от них?

Одно из важных преимуществ вакцинации – массовая защита от инфекций. Если прививки были сделаны 95% жителей, эпидемия просто не сможет возникнуть. Что касается отмены прививок против редко встречающихся заболеваний, можно посмотреть на пример Японии.

С 1947 по 1974 годы в результате вакцинации против коклюша количество случаев заболевания уменьшилось с более чем 100 000 до 200-300 в год. Однако в 1974-1975 годах от осложнения после вакцинации умерло два ребенка, и родители стали массово отказываться делать эту прививку. В 1981 году количество зарегистрированных случаев заболевания составило более 13 000, а смертность увеличилась более чем в 100 раз. За это время была разработана новая, более безопасная вакцина на основе ключевых белков бактерии коклюша. Строчка «Прививка от коклюша» снова появилась в Национальном плане прививок, и дети стали болеть в сотни раз реже.

3. Правда ли, что прививка может вызвать аутизм?

Мысль о том, что вакцинация может стать причиной появления аутизма у детей, впервые была озвучена британским доктором Эндрю Уэйкфилдом. В 1998 году он опубликовал в научном журнале статью, в которой утверждал, что 12 детям в Великобритании был поставлен диагноз «аутизм» после прививки от кори.

С тех пор многие врачи проводили исследования, стараясь подтвердить или опровергнуть гипотезу о связи вакцинации с заболеванием аутизмом, и результаты показывают, что выводы Уэйкфилда не подтверждаются практикой. Более того, научный журнал, в котором была опубликована эта статья, отозвал публикацию и публично извинился.