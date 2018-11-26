Используйте соль как немой носитель йода

- Галина Афанасьевна, начнем с главного – какую нехватку йода испытывают россияне?

- Йода не хватает всем жителям России. У всех россиян в той или иной степени есть йододефицит. Возьмем Москву, например. По последним исследованиям, москвичи потребляют от 40 до 80 мкг йода в день, и это при оптимуме вне беременности и грудного вскармливания в 100 мкг. Близким к достаточному можно назвать потребление йода – в Санкт-Петербурге и в некоторых регионах Приморья. Но, к сожалению, жители Приморья подчас предпочитают питаться не тем, чего у них в избытке – рыбой и морепродуктами, а макаронами и картофелем.

Йододефицит можно увидеть на средневековых картинах

- Насколько молода и так ли не изучена проблема йододефицита?

- Если мы заглянем в историю, то узнаем, что о проблемах, связанных с дефицитом йода, врачи начали писать на рубеже 19-20 столетия. Художники же фиксировали наиболее очевидные проявления йодного дефицита (зобы и кретинизм) на всем протяжении истории человечества. Испанские и французские дворцы, дома зажиточных швейцарских почтенных купеческих и банкирских семей «украшали» картины с зобами. Диапазон поражений был невероятно обширен – от диффузных и узловых зобов до реалистичных изображений кретинов из регионов с грубым йодным дефицитом. К началу 20-го столетия стало ясно, что многообразие симптомов с сочетанием низкого интеллекта, плохой моторикой и огромных зобов связано с нехваткой йода. Вскоре удалось установить оптимальное потребление йода, а также географию регионов с йододефицитом.

- С чего же началась мировая борьба с йодным дефицитом?

- В начале 20 века факт дефицита йода устанавливали в тех регионах, в которых, по представлениям сегодняшнего дня, есть тяжелый йодный дефицит

(то есть потребление йода равно или менее 20 мкг в сутки. ). Швейцарские Альпы были примером наиболее тяжелой нехватки йода, и там же впервые начали использование йодированной соли в качестве профилактики развития йодного дефицита. С тех пор соль в Швейцарии, а потом и во всем мире стала «немым носителем» йода. Эта дешевая и эффективная мера позволила легко ликвидировать социально-значимые отставания в развитии, вплоть до кретинизма, а также предотвратить многие болезни, связанные с дефицитом йода (функционально автономные узловые и диффузные зобы).

Как решался вопрос с йододефицитом в Советском Союзе

- Надо сказать, что молодая Советская Россия одной из первых подхватила швейцарский опыт. В 1927 году были совершены первые поездки по стране с целью выявления регионов с низким уровнем йода. В то время факт йодного дефицита определялся оценкой водных ресурсов, почвы, растений и регистрацией частоты зобов у населения. И с точки зрения логики той поры, все было понятно: если люди здесь живут, значит, пользуются этой водой, едят то, что здесь выращивают и т.д. Борьба с йодным дефицитом началась достаточно энергично и к началу 50-х годов, несмотря на тяжелейший период войны и послевоенные годы, активно работали противозобные диспансеры, и йододефицит был ликвидирован, в том числе в особо сложных в этом отношении регионах. Способ был тот же, как и в Швейцарии – в рацион поступала йодированная соль, и дополнительно детям давались препараты йодида калия. В 1957 году, несмотря на присоединение к стране большого количества регионов с сильно выраженным кретинизмом,вызванным йододефицитом, например, Западной Украины и Белоруссии, Министр здравоохранения СССР констатировал, что на территории всего Советского Союза дефицит йода ликвидирован ( в соответствии с принятым в то время способом регистрации дефицита йода – по частоте увеличений щитовидной железы в регионе). Позже, уже в 80-хх годах, ликвидировали и противозобные диспансеры.

С тех пор проблеме йодного дефицита уделяли все меньше внимания. Но именно в это время в Европе задумалась, что же такое йодный дефицит – все или ничего? Или все-таки есть некоторая градация степеней нехватки этого элемента? Выяснилось, что важно не сколько йода содержится в водах реки, на которой вы живете, а сколько йода поступает в наш организм. Согласитесь, жители Москвы не едят картошку, выращенную в Александровском саду. Быстро выяснилось, что йодный дефицит в той форме, с которым мир боролся так старательно – это тяжелый йодный дефицит. Но есть и легкий йодный дефицит. Такой, как в Москве, например. Все эти открытия, может быть, были не так важны, если в 1986 не случился бы атомный взрыв в Чернобыле. Спустя 5 лет после этой ядерной катастрофы в советской медицинской статистике появилась новая строчка – отдельно стали выделять рак щитовидной железы у детей, до этого его частота была настолько мала, что это заболевание учитывали в общей рубрике «злокачественные образования органов шеи». Причина заболевания скрывалась в более активном поглощении радиоактивного йода зобно–измененными детскими щитовидными железами в условиях Чернобыльской катастрофы. Риск радиойод-индуцированного рака четырехкратно возрастает в условиях даже легкого дефицита йода. Таким образом, борьба с йододефицитом стала вопросом национальной безопасности.

Йодированная соль в некоторых странах — это закон

- Сколько стран сегодня уже выиграли борьбу с йодной нехваткой?

- На сегодня уже 113 стран мира в той или иной форме приняли закон о профилактике йододефицита, связанного с использованием йодированной соли. Это означает, йодированная соль используется в пищевой промышленности, на предприятиях готовят пищу с йодированной солью, она продается в магазинах, а значит – стоит на столе. Из стран-соседей России к числу государств, свободных от йододефицита, сейчас можно отнести Беларусь и Казахстан. Но есть и 13 стран, куда входит и Россия с Украиной, где подобный закон еще не принят.

- Вопрос о принятии российского закона йодной профилактике обсуждается не первый год, и это несмотря на явный дефицит йода для россиян. Как сейчас решается проблема у нас в стране?

- В России принята модель добровольного, а не обязательного использования йодированной соли. На полках в магазинах есть йодированная соль, но пока покупает ее меньшинство. В какой-то момент главным санитарным врачом страны было принято решение о том, чтобы в школьных столовых готовить на йодированной соли. Но сейчас перед государством стоит более глобальная задача - необходимо, чтобы продукты в промышленных масштабах, в первую очередь хлеб, готовились на йодированной соли, а на столах - стояла бы только йодированная соль. При этом принципиально важно, чтобы йодированная и нейодированная соль были в одной ценовой линейке. Очень многие страны поступили следующим образом: нейодированную соль опустили на полку ниже или стали продавать ее в аптеках.

- Почему в аптеках?

- Если человек прооперирован после рака щитовидной железы и ему нужно получить лечение радиоактивным йодом, то ему лучше быть на безйодной диете. Интересно, что те страны, где убрали нейодированную соль в аптеки, не получили продаж вообще - то есть никто не пошел специально покупать нейодированную соль в аптеку.

- Если закон будет принят, и йодированная соль будет использоваться в пищевой промышленности, может ли это как-то негативно сказаться на изготовлении тех или иных продуктов?

- Промышленники до сих пор активно дискутируют на эту тему. Но мировой опыт тех же швейцарцев, которые первыми перешли на йодированную соль, говорит о том, что переход никак не сказался на качестве их фирменных продуктов. А вот французы, когда уже приняли закон о йодированной соли, задумались, а будет ли мешать йодирование качеству их сыров и багетов. Некоторые страны, приняв закон о йодировании соли в пищевой промышленности, принципиально делают отдельные исключения для некоторых продуктов и используют при их приготовлении соль нейодированную.

Когда йода может быть слишком много

- Возможно ли съесть столько соли, что передозироваться йдом?

- Мы не можем съесть столько соли, чтобы передозировать поступающий в организм йод. Для этого потребуется потреблять йодированную соль около 100 грамм соли ежедневно. Поэтому опасаться тут нечего.

- А если не через пищу, не через соль, то в принципе возможен ли профицит йода в организме?

- Колоссальное количество йода мы получаем через кожу, то есть наружно. Та же йодная сеточка может быть вредна - в организм поступает колоссальное количество йода, который может заблокировать железу или же спровоцировать избыточную продукцию гормонов. Многие опасаются аллергии на йод, ошибочно относя к аллергии так называемое явление «йодизма» - то есть непереносимости больших доз йода. Но большие дозы – это в сотни, тысячи раз выше того, что вы можете потребить через пищу, например, с солью. Это те количества, которые есть в настойках йода и некоторых лекарствах.

Можно ли почувствовать нехватку йода

- Россия – страна с легкой и средней формой йододефицита. Можно ли комфортно жить с этим?

- Если вы женщина и планируете когда-то стать мамой, то у вас больше шансов выкидыша и того, что ребенок родится с отклонениями. У вас может вырасти зоб, а к старости в железе могут образоваться узлы. Ко всему прочему, если вам не хватает йода, у вас ниже интеллект, но, к сожалению, вы даже не сможете этого заметить. Но нельзя путать умеренную нехватку йода и нарушение работы щитовидной железы, которое может произойти и без нехватки йода.

- То есть нехватку йода непременно восполнять нужно. Как просчитать необходимый минимум самостоятельно?

- Высчитывать с калькулятором количество потребляемого йода, конечно, не нужно. Чтобы восполнить суточную дозу йода, достаточно заменить обычную соль на йодированную. Ежедневной нормы соли – 5-7 грамм вдень – достаточно и для наполнения организма йодом.

- А что все-таки происходит с организмом при нехватке йода, и особенно – с только что зародившемся организмом в утробе матери?

- Надо сказать, что беременные и кормящие матери – это особая группа. Им нужно почти в 2 раза больше йода, чем взрослому человеку. И, несмотря на явные успехи в борьбе с йододефицитом, во многих странах, победивших йододефицит, беременные женщины даже сейчас недополучают йод. Чем это опасно? Нехватка йода провоцирует выкидыши, мертворождения, вероятность врожденных аномалий у детей. Ведь у плода до 16 недели нет своей щитовидной железы, а потребление маминого гормона - тирoксина - осуществляется буквально с первых дней жизни эмбриона. Нехватка необходимого количества этого гормона у беременной женщины влияет, в первую очередь, на развитие нервной системы будущего ребенка, а именно - зрения и слуха. Недополученный йод может сыграть плохую шутку с будущей успеваемостью ребенка в школе и вообще спровоцировать неспособность к квалифицированному труду. Беременность вообще увеличивает щитовидную железу, а при йодном дефиците – тем более. Чем больше женщина беременеет и рожает, тем больше у нее шансов получить зоб, причем многоузловой. А к старости эти узловые зобы могут стать токсическими.

- Наверное, самое страшное из последствий йододефицитв – это умственная отсталость. Она может проявляться как в детстве – по наследству от мамы, которая не додала гормонов при беременности, - так и во взрослом возрасте?

- Дефицит йода и тиреоидных гормонов в крайнем своем проявлении – это кретинизм, который выявляется с рождения, но это случается редко и при тяжелом дефиците. При легкой степени нехватки йода – ваш IQ или IQ вашего ребенка будет ниже на 10-15 пунктов по сравнению с теми, кто живет в регионе с достаточным количеством йода. Чаще всего речь идет об IQ ниже 100, что, согласитесь, значительно сократит возможности для социальной реализации. Последствиями йододефицита у детей из регионов с легким и средней тяжести может стать девиантное поведение, рассеянность, дефицит внимания, заторможенность.