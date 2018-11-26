2018-11-26T16:10:42+03:00
Здоровье

Будущее прививок: «съедобные», ингаляции и ДНК-вакцины

Именно с вакцинами эксперты связывают победу над самыми страшными болезнями — раком, СПИДом и другими
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В настоящее время насчитывается более 100 вакцин с доказанной эффективностью против нескольких десятков инфекционных заболеваний. Вакционология стоит на пороге новых открытий и считается одной из самых перспективных биомедицинских отраслей. Именно с ней связаны надежды человечества на профилактику и излечение СПИДА, рака и других смертельно опасных заболеваний.

Разобраться в мире вакцин неспециалисту сложно. Но важно, как минимум, представлять общий принцип действия.

- Вакцина – это вещество, которое создано из микробов или вирусов, но видоизмененных так, чтобы они не вызывали болезнь, но формировали иммунитет, - пояснила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский НКЦ инфекционных болезней» ФМБА России Сусанна Харит. - В основе действия вакцины лежит гомеопатический принцип «лечения подобного подобным.

Эксперт рассказала, что все широко применяемые сегодня вакцины делятся на две большие группы: живые и инактивированные или, как их еще называют «убитые». Первые содержат живой, но ослабленный микроорганизм, который размножается и дает стойкий иммунитет. Однако у 5 - 15 % привитых людей вызывают подобные симптомам болезни ответные реакции или аллергии. Инактивированные вакцины в целом переносятся легче. Они содержат убитые микробы или вирусы, а также дополнительные вещества – адъюванты. Последние усиливают ответ на вакцину, стимулируя клетки иммунной системы. Какую вакцину применять в каждом конкретном случае, решить может только врач, утверждают специалисты.

Интересно то, что бурное развитие науки буквально на глазах меняет представление о возможных способах иммунизации. Уже активно разрабатываются так называемые «съедобные» и ингаляционные вакцины. Но главный прорыв ожидается в сфере генетической иммунизации. ДНК-вакцины, как предполагается, помогут в борьбе с раком. Более того - сделают вакцины эффективным средством не только профилактики, но и терапии, и подтвердят высказанные учеными еще 100 лет назад предположения о вирусном характере многих заболеваний.

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