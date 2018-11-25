Что такое здоровый образ жизни

Врачи давно просчитали, что нужно для того, чтобы оставаться здоровым, это четко выведенная формула. В первую очередь — правильная еда: меньше сладкого, соленого, жирного, больше овощей и фруктов. Во вторую — отсутствие вредных привычек: не курить, не налегать на алкоголь. В третью — заниматься спортом: хотя бы делать получасовую зарядку по утрам и больше гулять (не менее 30-40 минут каждый день).

Подробности — в видеоролике.