2018-11-24T08:56:05+03:00
Здоровье

Что такое здоровый образ жизни

Важные принципы для долголетия [видео]
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Важный принципы для долголетия.

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Врачи давно просчитали, что нужно для того, чтобы оставаться здоровым, это четко выведенная формула. В первую очередь — правильная еда: меньше сладкого, соленого, жирного, больше овощей и фруктов. Во вторую — отсутствие вредных привычек: не курить, не налегать на алкоголь. В третью — заниматься спортом: хотя бы делать получасовую зарядку по утрам и больше гулять (не менее 30-40 минут каждый день).

Подробности — в видеоролике.

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