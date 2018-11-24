Почему вакцинация — главная защита от эпидемий

Тем, кто хочет быть здоров: как научиться ограничивать соль

Она содержится в хлебе, сыре, соусах, полуфабрикатах... И медленно, но верно убивает наше сердце и сосуды. Но и совсем без нее нельзя. Ищем баланс соли в нашей жизни