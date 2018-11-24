2018-11-24T08:56:05+03:00
Здоровье

Почему вакцинация — главная защита от эпидемий

Эффективнее всего с опасными вирусами борется именно прививка [видео]
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Эффективнее всего с опасными вирусами борется именно прививка.

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Сегодня насчитывается более 100 вакцин с доказанной эффективностью против нескольких десятков инфекционных заболеваний. Вакционология стоит на пороге новых открытий и считается одной из самых перспективных биомедицинских отраслей. Именно с ней связаны надежды человечества на профилактику и излечение СПИДА, рака и других смертельно опасных заболеваний.

Подробности в — видеоролике.

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